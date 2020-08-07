美元觸及兩年低點 市場聚焦7月非農就業報告
美元周四（6日）小跌，盤中觸及兩年低點，投資者消化喜憂參半的美國請領失業金人數數據，並關注即將在周五出爐的非農就業報告。
衡量美元兌一籃子貨幣表現的美元指數觸及92.521的兩年低點，尾盤下跌0.09%，報92.788。
7月美元指數下跌4%，創下10年來最大單月跌幅，因投資者紛紛轉向歐元和其他貨幣。在世界各國都在應對新冠病毒大流行之際，這些貨幣的表現較佳。
周四盤初，美元指數縮減跌幅，但在初次請領失業救濟金人數公布後，走勢震盪。該數據顯示上周美國初請失業金人數減少，但7月中旬有3,130萬人領取失業救濟，暗示美國就業市場處於停滯狀態。
Merk Hard Currency Fund總裁兼首席投資官Axel Merk表示，「在經歷了近期的驚人疲軟之後，市場多數時候只是在進行小幅盤整。」
投資人翹首期盼周五公布的7月就業報告，希望從中尋找有關美國就業形勢的更多細節。
樂觀的就業數據可能有助於緩解美元的壓力。但如果該數據加劇市場對美國經濟脆弱性的憂慮，則可能令美元進一步走低。
投資人還在等待美國國會就新一輪的紓困方案達成一致。儘管參議院共和黨領袖麥康納表示，美國經濟需要「額外的刺激」，但共和黨和民主黨周四在新一輪救助計劃內容上仍存在很大分歧。
分析師擔心，失業救濟等計畫掩蓋了經濟遭受的潛在傷害。
歐元兌美元升0.1%，報1.1869美元，稍早觸及兩年高點1.1916美元。
在新興市場，土耳其里拉兌歐元創歷史新低。分析師警告稱，土耳其將面臨通膨，並預測政府救助里拉的努力將舉步維艱。
Merk說，「這令人擔憂，因為此舉可能在其他地方產生連鎖反應」。
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