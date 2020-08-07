TikTok出售在即 美參院對聯邦及國會下禁用令

美國總統川普要求海外版抖音（TikTok）45天內限期出售，否則封禁；美國聯邦參議院6日通過法案，禁止聯邦雇員、國會議員和雇員在公務載具上，下載TikTok應用程式。

這項提案由共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）提出，他透過聲明表示，鼓勵兩黨共同支持這項提案，確保中國共產黨負起責任，也確保那些聽命於中國大陸的公司負起責任。

霍利預告，反制這種試圖透過類似商業行為侵害美國國家安全的做法，「我們的對策不會只有這樣。」

共和黨籍眾議員巴克（Ken Buck）在2021財年國防授權法（NDAA）中提初TikTok限用令，聯邦與國會雇員都受限；聯邦眾議院上月20日表決通過這項提案。

眾院和參院分別通過類似提案，按照程序仍須統合出兩院共識版本，才能送交總統簽署，成為法律。國會山莊報（Hill）報導，目前尚不清楚是否還須召開兩院協商會議；路透則認為，兩院都已通過同意禁止，應該很快能成案。

國會山莊報報導，在參院通過霍利提案後，一名TikTok發言人表示，目前TikTok正在努力出售給美國公司，且TikTok受到1億名美國人的喜愛，它的功能在娛樂、自我表達與聯繫，不是聯邦政府的設備所需要的用途；TikTok已在美國雇用近1000人，將來還可能再雇用1萬名美國員工，並支付高薪。

另外，微軟正在與北京字節跳動科技公司商量收購TikTok，金融時報報導，微軟要收購的是TikTok的全球業務，並非只有美國。