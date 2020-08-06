川普計劃簽署命令 鼓勵業者在美生產藥品與醫療器材
彭博資訊報導，美國總統川普計劃簽發一項行政命令，將鼓勵業者將某些藥品及醫療器材在美國國內生產。
這項命令要求採購者購買美國製造的相關產品，並放寬聯邦藥品安全與環保法規，消除國內生產者的劣勢，以及其他措施。
預料這項命令所涵蓋的藥品與設備將用來因應公衛緊急情況、或生物性的攻擊，以及其他情況。
白宮貿易顧問納瓦羅表示，食品藥物管理局（FDA）將提出一項藥品清單，但他並未表示將於何時提出。
納瓦羅指出，「我們必需的藥品，口罩、手套、護目鏡等醫療器材，以及呼吸器等醫療設備，都過度依賴外國到危險的起步。世界各地的血汗工廠、汙染天堂及租稅天堂將我們的製造業拉到海外，尤其是製藥業」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言