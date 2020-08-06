川普計劃簽署命令 鼓勵業者在美生產藥品與醫療器材

彭博資訊報導，美國總統川普計劃簽發一項行政命令，將鼓勵業者將某些藥品及醫療器材在美國國內生產。

這項命令要求採購者購買美國製造的相關產品，並放寬聯邦藥品安全與環保法規，消除國內生產者的劣勢，以及其他措施。

預料這項命令所涵蓋的藥品與設備將用來因應公衛緊急情況、或生物性的攻擊，以及其他情況。

白宮貿易顧問納瓦羅表示，食品藥物管理局（FDA）將提出一項藥品清單，但他並未表示將於何時提出。

納瓦羅指出，「我們必需的藥品，口罩、手套、護目鏡等醫療器材，以及呼吸器等醫療設備，都過度依賴外國到危險的起步。世界各地的血汗工廠、汙染天堂及租稅天堂將我們的製造業拉到海外，尤其是製藥業」。