艾倫秀爆職場霸凌 眾星護航狄珍妮

針對艾倫秀疑似發生職場霸凌，多名藝人挺身暢談與艾倫˙狄珍妮的相處經驗，讓大眾自有公評。多名艾倫秀員工向美國媒體踢爆，艾倫秀的團隊存在職場霸凌問題。儘管多數藝人力挺狄珍妮，認為她待人真誠，但也有部分藝人認同員工們的指控。

根據《英國廣播公司》報導，數名曾在艾倫秀工作的員工出面指控艾倫秀的高層曾經霸凌並威脅其他員工。他們認為受到種族歧視，且工作場所被恐懼佔據。曾在艾倫秀工作近10年的DJ奧孔博瓦也發布推文表示，曾體驗到那些感受，並與他的同事們同在，希望艾倫秀能成為一個更健康與包容的環境。

狄珍妮本人則在新聞報導出爐後，向艾倫秀的員工道歉，並承諾將採取措施改善此一情形。她也表示，她本人並沒有這些行為，而是部分在她底下的員工所為。對此，負責製作艾倫秀的華納媒體也宣布展開內部調查，並預告接下來可能會有人事大地震。

美國網路媒體《Insider》指出，艾倫秀事件也讓許多明星都跳出來抒發自己與狄珍妮的相處故事。眾星如歌星凱蒂˙派瑞、演員凱文˙哈特、演員黛安˙基頓、前員工暨知名DJ莎曼莎˙羅森與知名經紀人斯科特˙布萊恩都出面護航，認為狄珍妮待人和善，不可能有霸凌問題。

但也有部分藝人如布萊德˙加瑞特與演員莉亞˙湯普森表示，他們認識數名曾遭狄珍妮惡劣對待的人，並直言霸凌事件應來自艾倫秀高層，暗自指控狄珍妮也牽涉其中的意味濃厚。

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