川營走陸戰一周拜訪百萬戶 白營打空戰投2.8億宣傳廣告

川普總統競選團隊上周造訪了超過100萬戶選民，登門拜票，而民主黨準總統候選人白登團隊卻一門未敲，凸顯出雙方競選方式的差異；而在距離投票11月3日投票整整90天之際，白登陣營5日宣布投入令人咋舌的2億8000萬元廣告費，密集宣傳，特別針對搖擺州。

民主黨此次採取數位競選策略，5日宣布推動總統大選史上最大手筆的電視競選廣告計畫，將在至少15州播放斥資2億2000萬元打造的諸多商業廣告，並規畫6000萬元透過社群媒體和電動平台等數位方式與選民接觸，讓白登的廣告在傳統的電視頻道或新穎的社群與遊戲平台曝光。

兩黨候選人受新冠肺炎影響，採取與以往總統大選迥異的方式競選，挑戰11月競爭激烈的大選；白登和民主黨全國委員會(DNC)不派志工登門與選民溝通，大多以文宣替代，除非疫情減緩。

白登團隊與DNC認為，可以透過電話、簡訊、數位平台和虛擬選民見面會等方式，彌補親身見面的拉票活動。

「我一開始很緊張，但我們的電訪與簡訊回應率很高，人們不見得想要有人登門拜訪。」白登的全國州主任珍‧萊德(Jenn Ridder)說：「必須打破既有規則，嘗試新方法。」

川普與共和黨全國代表大會(RNC)6月起便派遣大批戴著口罩的志工，不管疫情如何，一周內敲了超過百萬戶的選民家門；共和黨認為，見面三分情的方式將會在11月大選時有所不同，畢竟當面溝通仍最有效。

「從現在到大選投票日，選民可能只會看見一個競選團隊。」全國主任艾寇斯(Elliott Echols)說：「如果是歐巴馬在選，民主黨會外出敲門，他們沒有熱情或強勁的實地操作，這(疫情)只是個方便的藉口；我們可以安全地為(川普)總統和共和黨拉抬聲勢。」

兩黨競選團隊都挹注數百萬元推動外勤活動，「川普勝選」(Trump Victory)在23州有超過1500名全職員工，並要求志工熟讀關於前總統歐巴馬2008年和2012年如何以地面戰打贏選舉的書籍，以知己知彼；RNC表示，9月底前再聘1000人，聚焦登門拜訪並鼓勵選民投票。

白登選擇不讓志工登門拜訪選民的做法是一大賭注，但會讓選民認可他比川普重視疫情的肯定，但共和黨也就藉此嘲諷白登躲在自家地下室。