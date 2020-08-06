拜登副手傳賀錦麗、萊斯二擇一 17日民主黨大會前宣布人選

民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)本周在德拉瓦州家中，與大約六名可能的競選搭檔一對一會談；據白登心腹透露，拜登可能副手人選已縮小至兩人：加州國會參議員賀錦麗(Kamala Harris)、前總統歐巴馬任內白宮國家安全顧問及駐聯合國大使蘇珊‧萊斯(Susan Rice) 。

拜登上周預告8月第一周將宣布競選搭檔，但消息人士向福斯新聞網表示，結果不太可能在本周出爐。

民主黨17日將舉行黨代表大會，白登副手甄選委員會共同主席、洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti )4日表示，接下來這一周或一周半，拜登將與每位參與遴選過程的女性花時間相處；他說，她們都很棒，也都通過了全面的審查。

Axios報導，若拜登最後選擇人選不是萊斯或賀錦麗，他的心腹會「非常驚訝」；賀錦麗是前加州司法廳長，去年她投入民主黨總統提名人初選，幾度在電視辯論上與白登交鋒。

拜登心腹還透露，來自加州洛杉磯的聯邦眾議員巴斯(Karen Bass)在副手人選中排名第三；上周末，這位非裔國會議員連線主席曾特別為自己過去有關古巴和山達基教會( Church of Scientology)的看法提出辯護。

拜登可能會在民主黨代表大會迫近時，宣布競選搭檔。這幾乎已成幾十年來兩黨準總統候選人的慣例。

四年前，喜萊莉.柯林頓也是等到民主黨代表大會前幾天，才宣布與維吉尼亞州聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)搭檔，川普也是等到共和黨代表大會召開前幾天，才宣布找印第安納州州長潘斯搭檔。

拜登早在3月就宣布將找女性擔任副手，過去這兩個半月，隨著全國各地針對警察對少數族裔的暴行及制度性種族歧視發動大規模示威抗議，要求拜登任命非裔女性擔任副手的呼聲，也日益高漲。

除了賀錦麗、萊斯和巴斯，據信其他被列入副手考量的非裔女性還有佛羅里達州眾議員戴明斯(Val Demings)、亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)、曾參選喬治亞州州長的非裔政治明星史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams) 。