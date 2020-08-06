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四年前預測川普當選的教授又開金口 他今年的預測是？

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
四年前預測川普會當選的歷史教授李特曼5日以一支影片投書紐約時報，讀者必須看完影片才知道他今年的預測。圖／取自YouTube
四年前預測川普會當選的歷史教授李特曼5日以一支影片投書紐約時報，讀者必須看完影片才知道他今年的預測。圖／取自YouTube

美國總統大選已進入倒數100天，四年前獨排眾議，預測川普會當選的歷史教授李特曼（Allan Lichtman）又開金口，他5日以一支影片投書紐約時報，讀者必須看完影片才知道答案。那麼，他預測川普今年會當選連任嗎？

李特曼2016年預測川普會當選，被所有預測失準的媒體奉為神算，川普當選後還恭喜李特曼，稱讚他預測神準。

李特曼當年還預測川普會被彈劾，川普果然因「通俄門」案遭到國會彈劾，李特曼連中兩元。

在美利堅大學（American University）任教50年的李特曼是金頭腦，他曾在電視猜謎節目中連贏16場，贏走4輛車。他和一位俄國的地震預測專家在1981年研究1860年到1980年的每次美國總統大選，開發出一個預測總統大選的模型，從1984年雷根當選連任，一直到2016年川普當選，李特曼都預測對了。

李特曼在影片中說，通往白宮有13把鑰匙，現任總統若能拿到六把或六把以上，就能連任。

李特曼問了13個問題，如果有六個或六個以上的答案是肯定的，就對現任總統有利，川普就能當選連任。

1.現任總統的政黨在期中選舉贏得眾院？否。共和黨在期中選舉輸掉眾院。

2.現任總統在初選未遭到挑戰？是。共和黨內沒有人挑戰川普。

3.現任總統要競選連任？是。川普要選。

4.沒有出現第三黨的挑戰者？是。肯伊威斯特宣布參選，但無足輕重，仍是兩黨竸爭。

5.美國短期經濟強勁？否。受疫情影響，美國已步入衰退。

6.現任總統任內的長期經濟成長與前兩任一樣好？否。受疫情影響，今年將出現負成長。

7.現任總統任內在國內政策上有重大改變？是。川普幾乎推翻了前任歐巴馬的所有政策。

8.任內沒有社會動盪？否。有相當大的動盪和暴力威脅。

9.任內沒有醜聞？否。川普不僅因通俄門遭彈劾，還有其他醜聞。

10.任內在軍事和海外沒有重大失敗。是。川普有一些小挫敗，但沒有重大失敗。

11.任內在海外有重大成功？否，川普沒有大失敗，也沒有大成功。

12.現任總統有領袖魅力？否。川普愛作秀，對一小部分人有吸引力，但沒有領袖魅力。

13.挑戰者沒有領袖魅力？是。拜登正派、有同情心，但缺少鼓舞人心的領袖魅力。

李特曼在影片結尾說，13個問題只有五個答案是肯定的，不到六個，因此川普不會當選連任。

川普 通俄門

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