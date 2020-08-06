德州男詐領160萬紓困金 買名車名表、上脫衣舞酒吧

佛羅里達州邁阿密一名男子拿聯邦紓困貸款購買義大利跑車藍寶堅尼(Lamborghini)而遭聯邦控罪後，如今德州休士頓也傳出類似案例，同樣遭到聯邦檢察官控告。

根據聯邦檢察官調查，29歲的普萊斯(Lee Price III)在今年5月、6月之間，總共向聯邦疫情紓困方案「薪資保護貸款計畫」(Payroll Protection Program，PPP)提出帶有造假資料的五份申請，聲稱經營兩家公司、僱有數十名員工，共計獲得160多萬元貸款。

「薪資保護貸款計畫」成立宗旨在於，協助受到疫情衝擊的小型企業度過經濟難關。然而，德州南區聯邦法院刑事紀錄顯示，紓困貸款匯入普萊斯銀行帳戶之後，他便展開大肆採購，其中一筆93萬7500萬貸款進帳的6月26日當天，他便買了一支1萬4000元的勞力士表(Rolex)。

隔天，普萊斯又花了23萬3000多元，買下一輛2019年份的藍寶堅尼Urus休旅車。

根據法院紀錄，普萊斯在接下來三天裡，分別花了700元在酒店買酒，在脫衣舞俱樂部花了2000元，在休士頓兩家夜店則消費超過2500元。

檢方調查發現，普萊斯另一筆75萬餘元紓困貸款入帳時，則買了一輛2020年份福特(Ford)F-350皮卡卡車(pickup truck)，並在休士頓中城租了一間豪華公寓。

普萊斯在4日被捕，遭控罪名包括匯款詐騙、銀行詐騙、對金融機構提供不實資料、從事非法金錢交易等；根據法院紀錄，法院為普萊斯安排公設辯護人。

司法部在7月底宣布，佛州邁阿密29歲男子海尼斯(David Hines)利用造假資料申請獲得390萬元紓困貸款後，購買一輛藍寶堅尼跑車。海尼斯被捕後遭到控罪名包括銀行詐欺、對金融機構提供不實訊息、以非法所得進行交易等。海尼斯的藍寶堅尼已被扣押，銀行帳戶裡的340萬元也被凍結。