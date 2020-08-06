第2輪紓困金 共和黨最新版本：今年去世者仍可領

近日國會正討論發放第二輪紓困金，參院共和黨人提出最新的紓困版本指出，今年過世的人除了可以獲得1200元補助，還可以追溯並領回上一期紓困金；此版本一出，即有悖財政部(Treasury Department)過去禁止向死者提供紓困金援的規定。

據國稅局(IRS)最初公布的消息，死者仍具有領取紓困金的資格，但稍後被財政部反駁；前國稅局律師哈克尼(Philip Hackney)說：「政策在一年內就有巨大的翻轉，讓人摸不著頭緒。」

由於國會兩黨對勞工失業補助，及疫情受害的企業提供多少責任和保護等，雙方意見嚴重分歧，使國稅局無法確立如何執行紓困計畫。

目前看來，國稅局很可能就先前因種種原因而無法領取第一輪紓困金的民眾重新發放，或甚至讓這些民眾在明年報稅時可以列入扣減項目。

參院財政委員會(Senate Finance Committee)主席、共和黨籍參議員葛拉斯理(Chuck Grassley，愛阿華州)表示，透過這項政策政府必須對死去的公民一視同仁。

按照慣例，死者仍需在過世的那一年報稅，因此紓困金也必須納入稅收項目，葛拉斯理的發言人說：「新冠肺炎的染疫死者和一般的死者相同，都必須按照法規報稅且享有報稅後的福利；根據法律，死者無論何時過世，報稅時仍享有所有的稅收優惠。」

根據政府問責辦公室(Government Accountability Office)的報告，起初國稅局無合法授權能凍結民眾的紓困金，截至4月底前國稅局向死者發出的紓困金已多達14億元，受惠的死者約110萬人。

然而5月初國稅局和財政部卻無預警地聯合宣布，死者無權領取紓困金，當局除了要求民眾退回紓困金，還取消尚未兌現的支票；據一名國稅局官員表示，上個月已經收回70%的紓困款。