失業紓困案兩黨沒共識 川普擬簽行政令暫停薪資稅

截至5日，國會兩黨就最新一輪疫情紓困法案的磋商仍然缺乏共識，民主黨國會議員與白宮之間針對額外失業津貼補助，意見相左；民主黨要求維持每周600元，而共和黨雖然已放鬆堅持，將周補助金額從200元提高到400元，民主黨仍不接受。

川普總統5日在白宮疫情簡報會上表示，除非民主黨議員讓紓困法案盡快過關，否則將直接透過行政命令發放失業津貼、延長讓租屋族免於流落街頭的暫緩迫遷令(eviction moratorium)，並且暫停徵收薪資稅(payroll tax)。

華盛頓郵報報導，消息人士透露，川普可能真的說到做到，白宮已經悄悄展開準備；川普政府官員開始徵詢聯邦機關是否還有2兆元紓困法案的剩餘補助；據指出，白宮官員目前正在研議如何將這些剩於經費重新運用，例如用來發放短期失業津貼，或者用在房客暫緩驅逐令方面。

過去幾天來，川普數度表示，倘若最新一波紓困法案遲遲無法出爐，不排除將會採取片面行動，但5日是他第一次提到具體細節。

民主黨國會議員與川普政府高層本希望在本周五之前達成協議；白宮代理幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)5日稍早表示，如果磋商到了周五仍然無法獲得共識，協商繼續拖下去，將變得沒有意義，屆時川普將有所動作。

不過，專家指出，總統職權有其限制，川普恐怕無法暫停徵收薪資稅。

自由派智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)稅務政策專家漢隆(Seth Hanlon)指出，如果要暫停收取薪資稅，必須通過國會立法，而不是總統決定。

漢隆指出，川普在這方面的總統權限並不多，在遇到重大災難的情況下，有權宣布延後報稅以及決定繳稅期限。他說，稅法雖然允許總統下令延後繳交薪資稅，但在目前狀況下，川普動用這項權限「非常勉強」，因為法條設計原意是前提為民眾遭遇重大天然災害等情況，導致無法如期報稅。