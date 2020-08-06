快訊

入境全體普篩？指揮中心李秉穎：暫不需要 每日420萬成本高

癌症救星？「熱苦瓜水能抗癌」是真還是假？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失業紓困案兩黨沒共識 川普擬簽行政令暫停薪資稅

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
國會民主黨人和川普政府為新一輪紓困法案進行連日磋商，但對聯邦失業金金額仍未達成共識；右為眾院議長波洛西，左為參院少數黨領袖舒默。 歐新社
國會民主黨人和川普政府為新一輪紓困法案進行連日磋商，但對聯邦失業金金額仍未達成共識；右為眾院議長波洛西，左為參院少數黨領袖舒默。 歐新社

截至5日，國會兩黨就最新一輪疫情紓困法案的磋商仍然缺乏共識，民主黨國會議員與白宮之間針對額外失業津貼補助，意見相左；民主黨要求維持每周600元，而共和黨雖然已放鬆堅持，將周補助金額從200元提高到400元，民主黨仍不接受。

川普總統5日在白宮疫情簡報會上表示，除非民主黨議員讓紓困法案盡快過關，否則將直接透過行政命令發放失業津貼、延長讓租屋族免於流落街頭的暫緩迫遷令(eviction moratorium)，並且暫停徵收薪資稅(payroll tax)。

華盛頓郵報報導，消息人士透露，川普可能真的說到做到，白宮已經悄悄展開準備；川普政府官員開始徵詢聯邦機關是否還有2兆元紓困法案的剩餘補助；據指出，白宮官員目前正在研議如何將這些剩於經費重新運用，例如用來發放短期失業津貼，或者用在房客暫緩驅逐令方面。

過去幾天來，川普數度表示，倘若最新一波紓困法案遲遲無法出爐，不排除將會採取片面行動，但5日是他第一次提到具體細節。

民主黨國會議員與川普政府高層本希望在本周五之前達成協議；白宮代理幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)5日稍早表示，如果磋商到了周五仍然無法獲得共識，協商繼續拖下去，將變得沒有意義，屆時川普將有所動作。

不過，專家指出，總統職權有其限制，川普恐怕無法暫停徵收薪資稅。

自由派智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)稅務政策專家漢隆(Seth Hanlon)指出，如果要暫停收取薪資稅，必須通過國會立法，而不是總統決定。

漢隆指出，川普在這方面的總統權限並不多，在遇到重大災難的情況下，有權宣布延後報稅以及決定繳稅期限。他說，稅法雖然允許總統下令延後繳交薪資稅，但在目前狀況下，川普動用這項權限「非常勉強」，因為法條設計原意是前提為民眾遭遇重大天然災害等情況，導致無法如期報稅。

延伸閱讀

川普：TikTok非常成功 人們都為它著迷

不再放縱！腳踩這紅線 臉書真刪了美國總統川普的誤導性貼文

川普：疫情正在「退散」就跟所有東西終究會消失一樣

不滿川普擅用歌曲 加拿大歌手尼爾楊告競選團隊

相關新聞

四年前預測川普當選的教授又開金口 他今年的預測是？

美國總統大選已進入倒數100天，四年前獨排眾議，預測川普會當選的歷史教授李特曼（Allan Lichtman）又開金口，...

川營走陸戰一周拜訪百萬戶 白營打空戰投2.8億宣傳廣告

川普總統競選團隊上周造訪了超過100萬戶選民，登門拜票，而民主黨準總統候選人白登團隊卻一門未敲，凸顯出雙方競選方式的差異；而在距離投票11月3日投票整整90天之際，白登陣營5日宣布投入令人咋舌的2億8000萬元廣告費，密集宣傳，特別針對搖擺州。

拜登副手傳賀錦麗、萊斯二擇一 17日民主黨大會前宣布人選

民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)本周在德拉瓦州家中，與大約六名可能的競選搭檔一對一會談；據白登心腹透露，拜登可能副手人選已縮小至兩人：加州國會參議員賀錦麗(Kamala Harris)、前總統歐巴馬任內白宮國家安全顧問及駐聯合國大使蘇珊‧萊斯(Susan Rice) 。

德州男詐領160萬紓困金 買名車名表、上脫衣舞酒吧

佛羅里達州邁阿密一名男子拿聯邦紓困貸款購買義大利跑車藍寶堅尼(Lamborghini)而遭聯邦控罪後，如今德州休士頓也傳出類似案例，同樣遭到聯邦檢察官控告。

第2輪紓困金 共和黨最新版本：今年去世者仍可領

近日國會正討論發放第二輪紓困金，參院共和黨人提出最新的紓困版本指出，今年過世的人除了可以獲得1200元補助，還可以追溯並領回上一期紓困金；此版本一出，即有悖財政部(Treasury Department)過去禁止向死者提供紓困金援的規定。

失業紓困案兩黨沒共識 川普擬簽行政令暫停薪資稅

截至5日，國會兩黨就最新一輪疫情紓困法案的磋商仍然缺乏共識，民主黨國會議員與白宮之間針對額外失業津貼補助，意見相左；民主黨要求維持每周600元，而共和黨雖然已放鬆堅持，將周補助金額從200元提高到400元，民主黨仍不接受。

蔡英文將在華府智庫視訊演說 蕭美琴助陣

華府智庫哈德遜研究所12日將舉行台灣議題的線上座談會，蔡英文總統和駐美代表蕭美琴均受邀出席，根據規畫，蔡總統將透過視訊在會中發表15分鐘的「第二任期中，台灣面臨的安全外交和經濟挑戰」演說，蕭美琴負責與學者對話。

黑熊頸被貼「Trump 2020」選舉標語 動保組織懸賞5000美元緝兇

小黑熊是無辜的，別傷害牠們！美國大選將至，因為疫情影響候選人選舉工程難以開展，但日前有動保組織發文，指有人將一個「Trump 2020」的選舉標語貼在一隻黑熊的項圈上，怒道「熊不是廣告牌」，更懸賞5000美元（約3.9萬港元）查找「犯人」。當地的黑熊研究者也批評在動物身上貼任何標籤都是極不道德，然而有許多網民還留意到，被研究的黑熊都戴上金屬項圈及耳環，看起來非常痛苦，認為除了要移除標語，也應拆開項圈。

川普：兒童對新冠幾乎免疫！ 涉不實訊息遭臉書、推特移除

臉書和推特相繼移除美國總統川普競選團隊張貼的影片，川普在影片中聲稱孩童對新冠肺炎「幾乎免疫」。臉書表示，這段影片內容有「...

川普推特被鎖 放錯誤訊息稱孩童對新冠病毒幾乎免疫

社群平台推特（Twitter）暫時封鎖美總統川普的競選帳號「@TeamTrump」，因這個帳號違反推特規範新冠病毒錯誤資...

蜜雪兒自曝患輕度憂鬱症！ 疫情、川普的偽善讓她很沮喪

美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）表示，由於新冠肺炎疫情、種族緊張和總統川普政府的「偽善」，她...

川普：我可能在白宮發表被提名演說

美國總統川普5日接受福斯晨間新聞訪問時表示，可能在白宮發表他的接受提名演說；這已是共和黨第二度更動提名川普參選總統的地點...

熱門新聞

錢多到數不清！71歲翁擁11妻27子女 怕有非親生偷驗DNA

青梅竹馬找「舒服姿勢」玩愛愛 意外出人命害死她

貝魯特大爆炸毀半城 逾百死4千傷 30萬人無家可歸…

影／黎巴嫩大爆炸實況影片曝光台商客戶驚險拍攝

破2,000美元了！金價創高對全球經濟有何意義？

影／直擊！婚禮影片拍一半遇大爆炸 貝魯特新娘急避難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。