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蔡英文將在華府智庫發表演說 蕭美琴助陣

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

華府智庫哈德遜研究所12日將舉行台灣議題的線上座談會，蔡英文總統和駐美代表蕭美琴均受邀出席，根據規畫，蔡總統將在會中發表15分鐘的「第二任期中，台灣面臨的安全外交和經濟挑戰」演說，蕭美琴負責與學者對話。

這將是蕭美琴使美後首度參與智庫公開活動，還與蔡總統同場。

蔡總統發表演說後，蕭美琴將與哈德遜研究所美國海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）、華府智庫美國進步中心國安與國際政策的副會長梅格莎曼（Kelly Magsamen）、美國進步中心主席譚登（Neera Tanden）及哈德遜研究所營運長兼政治研究主任沃爾特斯（John Walters）。

其中梅格莎曼曾任職於前總統歐巴馬的國防部，為主管亞太事務的副助理國防部長；譚登曾長期擔任希拉蕊的政策顧問，兩人與民主黨均有淵源。

蕭美琴 華府

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