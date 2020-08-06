聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡英文將在華府智庫發表演說 蕭美琴助陣
華府智庫哈德遜研究所12日將舉行台灣議題的線上座談會，蔡英文總統和駐美代表蕭美琴均受邀出席，根據規畫，蔡總統將在會中發表15分鐘的「第二任期中，台灣面臨的安全外交和經濟挑戰」演說，蕭美琴負責與學者對話。
這將是蕭美琴使美後首度參與智庫公開活動，還與蔡總統同場。
蔡總統發表演說後，蕭美琴將與哈德遜研究所美國海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）、華府智庫美國進步中心國安與國際政策的副會長梅格莎曼（Kelly Magsamen）、美國進步中心主席譚登（Neera Tanden）及哈德遜研究所營運長兼政治研究主任沃爾特斯（John Walters）。
其中梅格莎曼曾任職於前總統歐巴馬的國防部，為主管亞太事務的副助理國防部長；譚登曾長期擔任希拉蕊的政策顧問，兩人與民主黨均有淵源。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言