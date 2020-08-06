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川普：我可能在白宮發表被提名演說
美國總統川普5日接受福斯晨間新聞訪問時表示，可能在白宮發表他的接受提名演說；這已是共和黨第二度更動提名川普參選總統的地點安排。
美國共和黨全代會原本計畫在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）舉行，因北卡與共和黨在防疫措施上喬不攏，共和黨一度將全代會地點搬遷到佛羅里達州傑克遜維爾（Jackenville）。
川普原定要在佛羅里達州傑克遜維爾（Jackenville）接受提名並發表演說，但佛州疫情惡化，確診人數攀升，川普上月23日宣布取消在佛州接受提名和演說，替代方案很快出爐。
川普5日說，在白宮發表演說是最容易的替代選項，也無須耗費額外的維安成本；在白宮演說且全國直播，是一個簡單且美好的選項。
川普表示，24日的全代會在夏洛特舉行提名活動，25日開始，共和黨將在佛羅里達州傑克遜維爾（Jackenville）舉行一系列活動，包括第一夫人梅蘭尼亞和部分參議員都會遠距發表演說，他自己則規畫在27日發表被提名演說。
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