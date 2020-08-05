Moderna：疫苗定價32至37美元 買越多越便宜

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
Moderna部分客戶收到的每劑疫苗的價格，將介於32至37美元（約新台幣940至1,086元）。美聯社
Moderna部分客戶收到的每劑疫苗的價格，將介於32至37美元（約新台幣940至1,086元）。美聯社

疫苗研發公司Moderna表示，基於疫情大流行期間會調降疫苗價格，部分客戶收到的每劑疫苗價格將介於32至37美元（約新台幣940至1,086元）。

Moderna執行長班塞爾5日表示，目前正在商談更大規模的疫苗協議，以量制價，壓低價格。他表示，Moderna把「數百萬劑」左右的疫苗訂單歸類為「小」訂單。此定價高於華府和輝瑞與BioNTech敲定的每劑19.5美元。

班塞爾指出，疫苗在疫情大流行期間的定價將「遠低於價值」，待疫情獲得控制和被視為地區性疾病後，將遵循傳統市場訂價，符合其他商業疫苗的價格。

Moderna 5日稍早公布亮眼的財報，拜新冠疫苗研發進展所賜，上季營收較去年同期勁增逾五倍至6,640萬美元。

Moderna表示已和數個國家商談供應候選疫苗mRNA-1273；該公司上周已對3萬名受試者展開第三階段臨床試驗，預計最快在10月公布結果。

疫苗 疫情 傳統市場

延伸閱讀

Novavax實驗性COVID-19疫苗 一階人體試驗效果好

中研講堂15日彰化開講 聚焦疫苗製作

Novavax新冠疫苗試驗效果佳 嬌生疫苗測猴有效免疫

趕製大選「聖杯」 科學家憂：政治影響疫苗研發

相關新聞

美民主黨全代會8月下旬登場 拜登決定不到場接受提名

美國民主黨全代會預計在兩周後舉行，考量疫情因素，準總統參選人拜登（Joe Biden）將不會前往威斯康辛州密爾瓦基（Mi...

美國非專業大使漸增 外交關係恐惡化

美國總統川普近日指派至冰島、英國的大使都缺乏外交歷練，恐怕會讓美國的對外形象更加惡化！川普近日指派的冰島大使根達以前是皮膚科醫生，一上任就希望在政局穩定的冰島增設武裝隨扈，加上他轉推川普「中國病毒」的推文，也引發駐在國冰島的輿論不滿。專家分析，川普指派愈來愈多不熟悉外交禮儀、潛規則的人當大使，讓美國外交關係益發惡化。

川普懷疑韓國新冠疫情統計資料可靠性

韓國國際廣播電台5日報導，美國總統川普每當談起新冠疫情拿韓國做比較時總會貶低韓國，在近日的一次採訪中，川普甚至懷疑韓國新...

川普兒就讀私校強制不准開學 州長擋下禁令

川普總統全力要求即使新冠疫情未好轉，秋季學期也必須開學；但川普14歲兒拜倫‧川普(Barron Trump)就讀馬里蘭州的私立學校，就被郡政府祭出強制令不允許開學。不過共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)，卻將禁令擋下。

評價路易斯…川普竟說：他沒來我的就職典禮 犯了大錯

民權鬥士、 非裔民主黨聯邦眾議員路易斯(John Lewis)7月30日的喪禮有二位前總統布希與歐巴馬出席致意，卡特總統無法到場但仍致函哀悼，只有川普總統缺席；川普在Axios專訪中被問到「歷史將如何界定路易斯的貢獻」時，不但不願給予路易斯任何肯定，還大言不慚地說：「對非裔的貢獻沒有人做得比我更多了，他該來我的就職典禮卻沒來，我認為他犯了大錯。」

川普民調低 共和黨選民都不支持了

柏克萊加大「政府研究所」發布最新民調指出，隨著新冠肺炎疫情持續肆虐，引發相關經濟大災難，川普總統在共和黨及其他保守派選民當中的支持率開始流失，在加州原本認可川普執政表現的群體當中，這一點尤其可觀，且與全國戰場州如賓州及密西根州等相符。

專川式答題法：問東答西、怪罪前朝… 專訪變災難 川普自曝其短

短短一個月內，川普總統兩度接受疫情專訪時，企圖自吹自擂、指鹿為馬，卻反讓自己缺點曝露無疑，讓一場專訪成了災難；Axios新聞網站記者史旺(Jonathan Swan)在短短37分鐘的訪問裡，透過連環扣式的追問，凸顯川普的無力招架。

美國每天死千人 川普強辯：不代表政府沒努力

美國新冠肺炎死亡人數超過15.6萬人，每天死亡人數逾千人；川普總統接受美國媒體Axios專訪，依然認為美國防疫表現絕佳，美國因染疫的死亡率遠低於世界各國，「人們正在死去沒錯，是怎樣就怎樣，但不代表政府沒有努力，疫情仍在控制中。」

老翁染疫亡 訃文痛罵川普：不顧人命只顧選票

住在德州傑佛遜(Jefferson)的79歲退休老人納葛伊(David Nagy)感染新冠病毒後，今年7月底病故；遺孀史黛西‧納葛伊(Stacey Nagy)在訃文中寫道，丈夫之所以喪命都是川普總統、共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)以及「不把疫情當一回事的政客們」害的。

美軍遊戲直播募兵 鎖玩家刪流言惹議

美軍試圖利用電動招募年輕人，卻更讓人反感。美軍試圖透過電競直播平台Twitch招募年輕人從軍，然而卻因在平台上封鎖玩家、刪除留言等各種爭議行為，讓年輕人更加反感。媒體分析，911事件後美軍曾被全美人民當成英雄推崇，然而經過勞民傷財的阿富汗戰爭與各種醜聞後，使得民心大減，對美軍和軍事武力充滿不信任感。

警察暴力影片瘋傳！被誤認開贓車 4非裔少女趴地又上銬

科羅拉多州奧羅拉（Aurora）一名非裔婦人周日（2日）開車載著女兒、妹妹和兩個姪女去美甲沙龍做指甲，但她們還沒找到一家...

美國73歲婦染新冠肺炎送醫 竟遇失散50年妹妹

新冠肺炎（COVID-19）疫情令無數人分離，但原來也可能令人重逢。美國內布拉斯加州（Nebraska）一對失散逾50年的姊妹因病得福，姊姊患上新冠肺炎，在醫院與妹妹重逢，成為這場瘟疫大流行下的一項奇蹟。

熱門新聞

黎巴嫩首都貝魯特2750公噸硝酸銨大爆炸 增至78死近4000傷

貝魯特大爆炸50死2700傷 可能是港區爆裂物造成

驚悚影片曝光！貝魯特大爆炸78人喪生「災區現場有如世界末日」

黎巴嫩首都爆炸案 川普：美國認為是恐攻

78死、近4000傷！美軍方認為貝魯特大爆炸可能是炸彈攻擊

黎巴嫩爆炸案 化學師：這3條件兼具難怪死傷慘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。