Moderna：疫苗定價32至37美元 買越多越便宜

疫苗研發公司Moderna表示，基於疫情大流行期間會調降疫苗價格，部分客戶收到的每劑疫苗價格將介於32至37美元（約新台幣940至1,086元）。

Moderna執行長班塞爾5日表示，目前正在商談更大規模的疫苗協議，以量制價，壓低價格。他表示，Moderna把「數百萬劑」左右的疫苗訂單歸類為「小」訂單。此定價高於華府和輝瑞與BioNTech敲定的每劑19.5美元。

班塞爾指出，疫苗在疫情大流行期間的定價將「遠低於價值」，待疫情獲得控制和被視為地區性疾病後，將遵循傳統市場訂價，符合其他商業疫苗的價格。

Moderna 5日稍早公布亮眼的財報，拜新冠疫苗研發進展所賜，上季營收較去年同期勁增逾五倍至6,640萬美元。

Moderna表示已和數個國家商談供應候選疫苗mRNA-1273；該公司上周已對3萬名受試者展開第三階段臨床試驗，預計最快在10月公布結果。