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美國非專業大使漸增 外交關係恐惡化

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
川普任命的幾位外交官近來的脫序行為，讓美國任命大使的慣例再度遭到檢視。圖左為根達，旁邊是與他合照的美軍（Photo by U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet）
川普任命的幾位外交官近來的脫序行為，讓美國任命大使的慣例再度遭到檢視。圖左為根達，旁邊是與他合照的美軍（Photo by U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet）

美國總統川普近日指派至冰島、英國的大使都缺乏外交歷練，恐怕會讓美國的對外形象更加惡化！川普近日指派的冰島大使根達以前是皮膚科醫生，一上任就希望在政局穩定的冰島增設武裝隨扈，加上他轉推川普「中國病毒」的推文，也引發駐在國冰島的輿論不滿。專家分析，川普指派愈來愈多不熟悉外交禮儀、潛規則的人當大使，讓美國外交關係益發惡化。

美大使脫序引不滿

根據《半島電視台》報導，根達以前是皮膚科醫生背景出身，並沒受過外交專業訓練，一上任以為冰島治安很差，所以在當地要求加派武裝隨扈，再加上他是川普背後的金主之一，因此川普發文嗆聲新冠病毒是「中國病毒」時也轉發推文，讓冰島群起譁然，認為他也是種族主義者。

根據《華盛頓時報》報導，「冰島已經連續13年獲選為世界上最和平的國家！」冰島國家內政委員古迪翁史都特因此表示，警方還在評估是否要答應這項要求，畢竟是正式的外交請求。而他跟從川普的推文雖然在被冰島國會抨擊隨後刪除，不過新華社卻將截圖PO上網。

而英國大使強森甚至曾暗中要求全英高爾夫球公開賽辦在川普在蘇格蘭的避暑勝地，且在任內發表過許多涉及種族、性別歧視的言論；駐荷大使胡克斯特拉上周則在個人社群網站PO出他拜訪二戰納粹軍人墓地的照片，也引發荷蘭輿論激烈抗議。

政府：人選皆有專業評估

美國前外交官史蒂芬森分析，雖然非專業外交官多數是跟總統很熟的人，在溝通、喬事情與傳達資訊上比較不會違背總統本意，但是缺乏外交經驗與常識的狀況下，許多脫序的言論、不合國際慣例的行為，反而有增加外交風險的趨勢。

隨著川普指派愈多自己人當大使，美國與過去盟友的外交互動也陷入緊張。民主黨外交委員會參議員曼德茲不滿批評，川普把外交官職位當成酬庸的工具，不過美國外交服務協會主席魯賓反駁，外交官都是經過審慎評估的人選，國務卿龐培歐也抱怨，白宮即便提專業外交官也會被民主黨抵制，不要將相關事務扯進政黨惡鬥。

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