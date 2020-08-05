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川普懷疑韓國新冠疫情統計資料可靠性

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
川普接受Axios時事網專訪，有問必答，儘管答案荒腔走板。(Axio/HBO)
川普接受Axios時事網專訪，有問必答，儘管答案荒腔走板。(Axio/HBO)

韓國國際廣播電台5日報導，美國總統川普每當談起新冠疫情拿韓國做比較時總會貶低韓國，在近日的一次採訪中，川普甚至懷疑韓國新冠疫情統計資料的可靠性。

截至5日，美國新冠病毒確診病例共計474萬2277例，死亡病例達15萬6133例。在美國確診病例居世界首位的情況下，川普卻聲稱美國比任何一個國家都要應對得當。川普7月28日的採訪內容於5日被公開。川普主張，任何一個國家都沒能做到我們所做到的，但我們卻沒有得到應有的評價。

川普在記者會上提到的並非是按人口計算的死亡率，而是按確診病例計算的死亡率，持續主張美國的情況並不算糟糕。對此，當記者喬納森·史旺提到美國按人口計算的死亡率數據非常糟糕，比韓國和德國等國家嚴重得多時，川普則反覆主張應按確診病例計算死亡率。

對此，喬納森·史旺表示，韓國人口為5100萬人，其中死亡患者為300人，但川普卻說我們不能確定。喬納森·史旺接著問，那麼你是說韓國的統計有假嗎？川普說，我不願詳加說明，因為我和韓國保持了良好的關係。

若按確診病例計算，美國的死亡率為3.29%，韓國為2.08%，沒有很大差異，但按人口計算的死亡率美國則比韓國高出近100倍。

韓國 川普 死亡率

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