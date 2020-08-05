川普兒就讀私校強制不准開學 州長擋下禁令
川普總統全力要求即使新冠疫情未好轉，秋季學期也必須開學；但川普14歲兒拜倫‧川普(Barron Trump)就讀馬里蘭州的私立學校，就被郡政府祭出強制令不允許開學。不過共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)，卻將禁令擋下。
拜倫就讀的馬里蘭州波多馬克(Potomac)的聖安德烈主教學校(St. Andrew`s Episcopal School)；原本預計在9月8日開學，但所在地馬州蒙哥馬利郡(Montgomery County)，連非私立學校都被要求至少關閉至10月1日。
不過在2日，共和黨籍州長霍根卻出手擋下禁令，只要遵守州政府和聯邦疾病防治中心(CDC)防疫規範，將允許私立學校自行決定是否重啟。不過霍根澄清：「這項決定是站在學校和家長的角度，而非政治人物的角度思考。」
蒙哥馬利郡原本在7月31日下令，禁止私立和獨立學校恢復實體課程，包括拜倫就讀的聖安德烈主教學校。郡衛生廳長蓋理斯(Travis Gayles)表示這項決策基於「馬州、華府以及維吉尼亞州感新冠病毒的年輕人增加」。
但霍根表示，蒙哥馬利郡的規定「範疇過廣」、「不符授予郡公衛官員的權利」。
聖安德烈主教學校對於即將到來的新學期如何在疫情期間展開，原本評估其中的兩套方案為，全面遠距教學或遠距教學與返校上課混合並行。而川普也不斷強調，孩童傳播新冠病毒的風險較小，不讓學生回到學校，反倒造成更大的公衛風險。
不過專家持不同看法，雖然孩童染病且出現嚴重病情的比例較低，但仍有散播病毒的能力。有南韓研究發現，10歲以下孩童傳染力較低，但10至19歲的少年傳染力至少和成人相當，仍怕不小心傳染給高風險族群。
況且現在學校能否安全重啟，維持一定課堂人數，保持社交距離都還是未知數。CDC主任芮斐德(Robert Redfield)也說，秋季開學非常重要；但在現有重啟指南之下，若社區感染未能有效控制，學校應考慮持續使用遠距教學。
川普更曾推文說：「遠距學習真的爛透了，效果差太多。」上個月被問到兒子和孫子要回到學校上課，他還表示「一點都不用怕」。
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