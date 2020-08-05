快訊

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

徐永明：為了時力大局 即刻退出時代力量

川普兒就讀私校強制不准開學 州長擋下禁令

世界日報 / 記者顏伶如、編譯林育正／綜合4日電
川普么兒拜倫就讀私校，新學期之初不開放校園，郡政府強制令遭共和黨州長封殺。圖／美聯社
川普么兒拜倫就讀私校，新學期之初不開放校園，郡政府強制令遭共和黨州長封殺。圖／美聯社

川普總統全力要求即使新冠疫情未好轉，秋季學期也必須開學；但川普14歲兒拜倫‧川普(Barron Trump)就讀馬里蘭州的私立學校，就被郡政府祭出強制令不允許開學。不過共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)，卻將禁令擋下。

拜倫就讀的馬里蘭州波多馬克(Potomac)的聖安德烈主教學校(St. Andrew`s Episcopal School)；原本預計在9月8日開學，但所在地馬州蒙哥馬利郡(Montgomery County)，連非私立學校都被要求至少關閉至10月1日。

不過在2日，共和黨籍州長霍根卻出手擋下禁令，只要遵守州政府和聯邦疾病防治中心(CDC)防疫規範，將允許私立學校自行決定是否重啟。不過霍根澄清：「這項決定是站在學校和家長的角度，而非政治人物的角度思考。」

蒙哥馬利郡原本在7月31日下令，禁止私立和獨立學校恢復實體課程，包括拜倫就讀的聖安德烈主教學校。郡衛生廳長蓋理斯(Travis Gayles)表示這項決策基於「馬州、華府以及維吉尼亞州感新冠病毒的年輕人增加」。

但霍根表示，蒙哥馬利郡的規定「範疇過廣」、「不符授予郡公衛官員的權利」。

聖安德烈主教學校對於即將到來的新學期如何在疫情期間展開，原本評估其中的兩套方案為，全面遠距教學或遠距教學與返校上課混合並行。而川普也不斷強調，孩童傳播新冠病毒的風險較小，不讓學生回到學校，反倒造成更大的公衛風險。

不過專家持不同看法，雖然孩童染病且出現嚴重病情的比例較低，但仍有散播病毒的能力。有南韓研究發現，10歲以下孩童傳染力較低，但10至19歲的少年傳染力至少和成人相當，仍怕不小心傳染給高風險族群。

況且現在學校能否安全重啟，維持一定課堂人數，保持社交距離都還是未知數。CDC主任芮斐德(Robert Redfield)也說，秋季開學非常重要；但在現有重啟指南之下，若社區感染未能有效控制，學校應考慮持續使用遠距教學。

川普更曾推文說：「遠距學習真的爛透了，效果差太多。」上個月被問到兒子和孫子要回到學校上課，他還表示「一點都不用怕」。

川普 疫情 共和黨

延伸閱讀

評價路易斯…川普竟說：他沒來我的就職典禮 犯了大錯

川普民調低 共和黨選民都不支持了

專川式答題法：問東答西、怪罪前朝… 專訪變災難 川普自曝其短

美國每天死千人 川普強辯：不代表政府沒努力

相關新聞

老翁染疫亡 訃文痛罵川普：不顧人命只顧選票

住在德州傑佛遜(Jefferson)的79歲退休老人納葛伊(David Nagy)感染新冠病毒後，今年7月底病故；遺孀史黛西‧納葛伊(Stacey Nagy)在訃文中寫道，丈夫之所以喪命都是川普總統、共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)以及「不把疫情當一回事的政客們」害的。

警察暴力影片瘋傳！被誤認開贓車 4非裔少女趴地又上銬

科羅拉多州奧羅拉（Aurora）一名非裔婦人周日（2日）開車載著女兒、妹妹和兩個姪女去美甲沙龍做指甲，但她們還沒找到一家...

美國每天死千人 川普強辯：不代表政府沒努力

美國新冠肺炎死亡人數超過15.6萬人，每天死亡人數逾千人；川普總統接受美國媒體Axios專訪，依然認為美國防疫表現絕佳，美國因染疫的死亡率遠低於世界各國，「人們正在死去沒錯，是怎樣就怎樣，但不代表政府沒有努力，疫情仍在控制中。」

為何老美看上台積電還拉台廠進5G大聯盟？故事要從川普這報告說起

今年美國拉攏台灣進入「全球5G大聯盟」的腳步愈來愈快，先是5月中台積電（2330）宣布有意赴美設廠；上周外交部發表，美國國務院將台灣五家電信業者，均列入由美方主導、符合5G乾淨網路（5G Clean Path）條件的全球電信業者名單（僅27家）；

川普兒就讀私校強制不准開學 州長擋下禁令

川普總統全力要求即使新冠疫情未好轉，秋季學期也必須開學；但川普14歲兒拜倫‧川普(Barron Trump)就讀馬里蘭州的私立學校，就被郡政府祭出強制令不允許開學。不過共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)，卻將禁令擋下。

評價路易斯…川普竟說：他沒來我的就職典禮 犯了大錯

民權鬥士、 非裔民主黨聯邦眾議員路易斯(John Lewis)7月30日的喪禮有二位前總統布希與歐巴馬出席致意，卡特總統無法到場但仍致函哀悼，只有川普總統缺席；川普在Axios專訪中被問到「歷史將如何界定路易斯的貢獻」時，不但不願給予路易斯任何肯定，還大言不慚地說：「對非裔的貢獻沒有人做得比我更多了，他該來我的就職典禮卻沒來，我認為他犯了大錯。」

川普民調低 共和黨選民都不支持了

柏克萊加大「政府研究所」發布最新民調指出，隨著新冠肺炎疫情持續肆虐，引發相關經濟大災難，川普總統在共和黨及其他保守派選民當中的支持率開始流失，在加州原本認可川普執政表現的群體當中，這一點尤其可觀，且與全國戰場州如賓州及密西根州等相符。

專川式答題法：問東答西、怪罪前朝… 專訪變災難 川普自曝其短

短短一個月內，川普總統兩度接受疫情專訪時，企圖自吹自擂、指鹿為馬，卻反讓自己缺點曝露無疑，讓一場專訪成了災難；Axios新聞網站記者史旺(Jonathan Swan)在短短37分鐘的訪問裡，透過連環扣式的追問，凸顯川普的無力招架。

美軍遊戲直播募兵 鎖玩家刪流言惹議

美軍試圖利用電動招募年輕人，卻更讓人反感。美軍試圖透過電競直播平台Twitch招募年輕人從軍，然而卻因在平台上封鎖玩家、刪除留言等各種爭議行為，讓年輕人更加反感。媒體分析，911事件後美軍曾被全美人民當成英雄推崇，然而經過勞民傷財的阿富汗戰爭與各種醜聞後，使得民心大減，對美軍和軍事武力充滿不信任感。

美國73歲婦染新冠肺炎送醫 竟遇失散50年妹妹

新冠肺炎（COVID-19）疫情令無數人分離，但原來也可能令人重逢。美國內布拉斯加州（Nebraska）一對失散逾50年的姊妹因病得福，姊姊患上新冠肺炎，在醫院與妹妹重逢，成為這場瘟疫大流行下的一項奇蹟。

川普改口籲佛州郵寄投票 推說那是缺席投票

數週來喋喋不休抱怨他所謂的郵寄投票潛在風險之後，美國總統川普今天在佛羅里達州敦促選民，無論如何都要投票

拜登競選搭檔呼之欲出 但傳近日內暫不公布

篤定代表民主黨角逐白宮大位的拜登（Joe Biden），原本預定8月初公布副總統搭檔人選，但今天拜登競選團隊表示，本週內...

熱門新聞

黎巴嫩首都貝魯特2750公噸硝酸銨大爆炸 增至78死近4000傷

貝魯特大爆炸50死2700傷 可能是港區爆裂物造成

驚悚影片曝光！貝魯特大爆炸78人喪生「災區現場有如世界末日」

李開復：美強迫收購TikTok還收中間費 不可思議

時代變了?俄國米格31緊急升空攔截挪威戰機

黎巴嫩首都爆炸案 川普：美國認為是恐攻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。