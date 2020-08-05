老翁染疫亡 訃文痛罵川普：不顧人命只顧選票

住在德州傑佛遜(Jefferson)的79歲退休老人納葛伊(David Nagy)感染新冠病毒後，今年7月底病故；遺孀史黛西‧納葛伊(Stacey Nagy)在訃文中寫道，丈夫之所以喪命都是川普總統、共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)以及「不把疫情當一回事的政客們」害的。

史黛西在傑佛遜當地媒體「傑佛遜新聞報」(Jefferson Jimplecute)刊登納葛伊訃文寫道，丈夫的死以及所有無辜民眾的死，都是川普、艾伯特以及其他不把疫情當一回事的政客們害的，「他們不在乎人命，比較在乎人氣跟選票。」

納葛伊感染新冠病毒後，住進德州長景市(Longview)克里斯特斯善牧醫院(Christus Good Shepherd Hospital)加護病房，7月22日宣告不治，成為德州大約7000個染疫死亡案例的其中之一。

納葛伊身後留下妻子史黛西及五名兒女，還有孫子及曾孫。

史黛西在7月30日刊登的訃文中寫道，反對戴口罩規定的民眾根本「無知」、「自以為是」、「自私」。

她指出，同樣要為染疫死亡民眾負責的，就是許多無知、自以為是而且自私的人，這些人不僅拒絕聽取醫學專家的戴口罩呼籲，還自稱有不戴口罩的「權利」，不顧如此行為將導致無辜民眾死亡。

史黛西接受媒體訪問時，對政客與拒戴口罩的民眾發表聲明指出，丈夫為了避免感染病毒，遵守所有防疫準則，「但你們卻沒有這麼做。你們所有人都很可恥，希望你們全部都得到報應！」