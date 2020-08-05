川普民調低 共和黨選民都不支持了

柏克萊加大「政府研究所」發布最新民調指出，隨著新冠肺炎疫情持續肆虐，引發相關經濟大災難，川普總統在共和黨及其他保守派選民當中的支持率開始流失，在加州原本認可川普執政表現的群體當中，這一點尤其可觀，且與全國戰場州如賓州及密西根州等相符。

「洛杉磯時報」4日報導，柏克萊加大民調指出，民主黨準總統候選人白登以67%對28%支持度，大贏川普39百分點，比起喜萊莉‧柯林頓2016年在加州擊敗川普的比率，還要多9個百分點；加州認可川普成績的比率，原本維持在30%，目前則降為29%，71%加州選民「不滿」川普的表現，其中「強烈不滿」更高達63%。

因為絕大多數民主黨人早就不滿川普，所以川普認可度的下跌，大多來自共和黨及無黨派選民；例如在自認為溫和保守派的選民當中，川普的認可度由元月的76%跌到目前的65%，減少達11%。

由最近其他民調也看出川普在全國溫和保守派選民當中失寵的趨勢；在加州，這種下跌由較保守區域明顯可知。比如在加州中谷(Central Valley)各郡由44%減到目前的37%。

政府研究所共同所長席克勒(Eric Schickler)指出，證據顯示全國碰到新冠病毒入侵的鄉下地區，川普支持率都告下跌，「本所民調也指出類似狀況。」

整體而言，加州選民七成不滿川普，只有二成八支持他；相形之下，五成六選民中意白登，四成不喜歡；在洛杉磯，二成四青睞川普，而六成認為白登很好。

大約15%加州選民則白登、川普都不滿；這群人會投白登的比例為五比一；這一點與2016年大不相同，當時全國不喜歡兩黨候選人的選民大為分裂，而有利於川普。

柏克萊加大這項民調由狄卡米洛(Mark DiCamillo)主持，在線上由7月21到27日進行，受訪者為8328名已登記選民，其中6756人可能在11月大選投票，誤差值估計在正負2個百分點。