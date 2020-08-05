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評價路易斯…川普竟說：他沒來我的就職典禮 犯了大錯

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導

民權鬥士、 非裔民主黨聯邦眾議員路易斯(John Lewis)7月30日的喪禮有二位前總統布希與歐巴馬出席致意，卡特總統無法到場但仍致函哀悼，只有川普總統缺席；川普在Axios專訪中被問到「歷史將如何界定路易斯的貢獻」時，不但不願給予路易斯任何肯定，還大言不慚地說：「對非裔的貢獻沒有人做得比我更多了，他該來我的就職典禮卻沒來，我認為他犯了大錯。」

Axios駐白宮記者史旺(Jonathan Swan)在HBO專訪中問川普，歷史將如何記住路易斯對美國的貢獻，川普先是迴避答覆說：「我不知道，我不認識路易斯。他選擇不參加我的就職典禮。」

史旺進一步追問，認不認為路易斯「令人欽佩」，川普又不置可否，也再次重提路易斯沒參加他的就職典禮，這時他說：「我沒辦法說什麼。為了非裔，沒有人做得比我更多了。他應該來的。我認為他犯了大錯。」

川普對路易斯不屑的態度，沿襲他一貫「打擊對手不論死活」的怨恨作風，即使對方再怎麼受人尊敬亦然；在路易斯之前，川普對已故聯邦參議員馬侃(John McCain)和聯邦眾議員丁格爾(John Dingell)等政治人物，都曾做過類似的冷酷侮辱。

但是對比前總統歐巴馬(Barack Obama)、小布希(George W. Bush)和比爾·柯林頓(Bill Clinton)30日在亞特蘭大艾布那瑟浸信教堂(Ebenezer Baptist Church)葬禮上發自肺腑的致敬悼詞，川普對路易斯的冷血評論，格外突兀。

路易斯為了追求民權曾經入獄，進入國會30多年來持續致力爭取民權。但這些似乎都不能打動川普；川普只說：「他是為了公民權利花了很多時間和精力。但還有很多別人也是這樣。」

對於外界發起將「血腥星期日」(Bloody Sunday)發生地「柏圖斯大橋」(Edmund Pettus Bridge)更名為路易斯大橋，川普則說，他「不反對」。

川普 歐巴馬

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