美國每天死千人 川普強辯：不代表政府沒努力

美國新冠肺炎死亡人數超過15.6萬人，每天死亡人數逾千人；川普總統接受美國媒體Axios專訪，依然認為美國防疫表現絕佳，美國因染疫的死亡率遠低於世界各國，「人們正在死去沒錯，是怎樣就怎樣，但不代表政府沒有努力，疫情仍在控制中。」

川普和記者在專訪現場辯論死亡率的統計方法，用以佐證執政團隊的防疫績效。

川普上月28日接受記者史旺(Jonathan Swan)專訪，HBO在3日播出；民調持續落後的川普在專訪中替自己的多項政策辯護，尤其是抗疫成績；在專訪中兩人你來我往，史旺數度請川普聽完他的提問，仍難打斷川普。

史旺說，他和川普的支持者和陣營談過，川粉對川普言聽計從，「當你說，疫情都在控制中，不一定要戴口罩…他們可都是老年人啊。」

川普說，「要看你如何定義可控，我認為疫情還在控制中。」

史旺反問，「怎麼可能？每天有一千名美國人死亡？」

「他們正在死去沒錯，是怎樣就怎樣，但不代表我們沒有努力，疫情仍在控制中。」川普回說。

強辯美國死亡率低於全球

川普也自備圖表，指確診病例中的死亡率低於世界各國，而非美國全體人數中的死亡率；但史旺認為，後者才是更能顯現美國疫情的指標，並能看出美國疫情比南韓、德國等國嚴重。

川普聽到史旺的說法愣了一下，回說：「你不能這麼做。」川普仍試圖捍衛自己的標準，試圖用圖表說服史旺，其他包括呼吸器的增產數量、病毒測試統計的紀錄等，重申因為美國測試多，所以確診病例多。

根據史旺的算法，死亡率呈現上升趨勢；川普則是以確診病例的死亡率來宣傳，近一個月來死亡率從5.47%下降到3.47%，這也是川普政府一直用來支持「疫情可控」的論點。

暗指南韓疫情數據作假

由於史旺多次以南韓為例，川普為捍衛自己的標準，竟以「你又不知道」回應，暗指南韓可能提供不實疫情數據；但當史旺追問川普，是否認為南韓提供假數據時，川普僅說，他跟南韓關係很好，所以不想深談此事。

當川普4日在記者會上被問到有關死亡率的計算，他仍堅持以確診病例為分母；他說，美國在多項指標中的表現都不錯，而且在美國境內，有比較嚴重的紐約、紐澤西等州，因為這些地方人口稠密，所以疫情嚴重，若排除這些地方，則美國的數據會更低，但即便把這些地方加入，他可以說，美國的死亡率也很低。

斥波特蘭衝突是假新聞

此外，當史旺問及奧勒岡州波特蘭的執法人員和示威者的嚴重衝突時，川普還說，「那是假新聞播出的片段」。

問到有關媒體報導，俄羅斯向阿富汗的塔利班支付賞金，支持其殺害美軍，川普說，這是假訊息、假新聞，他從未和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）討論過此事，這項情報也從未送上他的辦公桌，因為情報部門判定這不是真的。