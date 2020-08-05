專川式答題法：問東答西、怪罪前朝… 專訪變災難 川普自曝其短

短短一個月內，川普總統兩度接受疫情專訪時，企圖自吹自擂、指鹿為馬，卻反讓自己缺點曝露無疑，讓一場專訪成了災難；Axios新聞網站記者史旺(Jonathan Swan)在短短37分鐘的訪問裡，透過連環扣式的追問，凸顯川普的無力招架。

川普接受記者訪問時，每當面臨棘手問題，往往顧左右而言他。然而，如果採訪地點在室外，旁邊有著嚨嚨作響的直升機，這個事實很容易就被掩蓋，川普接受福斯新聞網挺川主播漢尼提(Sean Hannity)訪問時，則不必擔心會有尷尬場面出現。

然而，史旺的訪問則不一樣，川普沒有閃躲餘地。透過史旺訪問，觀眾看到川普面對並不尖銳的提問，也都找不到藉口可為自己的施政辯護。

史旺訪問川普的兩周之前，資深主播華勒斯(Chris Wallace)在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪川普時，對於川普回答出現漏洞或與事實不符之處隨時指正，獲得網友一致叫好。

史旺對川普提出一連串詢問，質疑川普為何沒有為打擊新冠病毒疫情做得更多？為何美國疫情會比其他國家更為慘重？

關於民眾對於病毒檢測抱怨連連，例如等候多時才收得到檢測報告，讓檢測結果形同無用，川普則開始隨口瞎扯，聲稱「有些人說我們做太多檢測了。」

史旺追問：「哪些人說的？」川普則說：「去看手冊，去看書。」史旺再問：「什麼書呢？」川普則沒有回答。

話鋒一轉，川普把苗頭指向前朝歐巴馬政府，說道：「當我們接下政權的時候，我們手邊根本沒有檢測。」

面對川普企圖甩鍋給歐巴馬政府，史旺馬上說，新冠病毒疫情在歐巴馬任內還沒發生，疫情是在川普就職典禮約三年之後才出現。

如同接受華勒斯專訪時一樣，川普接受史旺訪問時，再度拿出幾張印有數據圖表的紙張，企圖說服史旺，美國高達15萬的染疫死亡人數，其實沒有那麼嚴重。

川普隨口指稱，紙張上的統計顯示「美國是全球最低的」，對於史旺追問「什麼項目？全球最低？」川普卻結結巴巴，說不出所以然。

史旺好不容易搞清楚川普引述資料是確診患者的死亡率，立即對川普說道，應該要看整體人口的染疫死亡率，才能呈現美國疫情的嚴重性，了解美國比南韓、德國的狀況都更糟糕，因為南韓人口有5000萬，染疫死亡僅300人。

川普並未正面回答史旺問題，反而質疑南韓「捏造數字」，等到史旺詢問有何根據時，川普又把話題轉回紙張上的資料，堅稱美國是「全球最低的」，「意思就是我們的表現是全球第一！」