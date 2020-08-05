美軍遊戲直播募兵 鎖玩家刪流言惹議

美軍試圖利用電動招募年輕人，卻更讓人反感。美軍試圖透過電競直播平台Twitch招募年輕人從軍，然而卻因在平台上封鎖玩家、刪除留言等各種爭議行為，讓年輕人更加反感。媒體分析，911事件後美軍曾被全美人民當成英雄推崇，然而經過勞民傷財的阿富汗戰爭與各種醜聞後，使得民心大減，對美軍和軍事武力充滿不信任感。

Vice報導，美軍試圖透過組建電競隊伍，在全球最大的遊戲直播平台Twitch打遊戲、接近年輕人，以建立感情好招人從軍。然而美軍此舉爭議不斷，包括刪除留言、封鎖玩家，或者用免費禮物的點擊廣告，把人引導到募兵網頁。

美軍認為，透過電玩招募除了可以接觸到年輕人，更認為電玩玩家在密碼學、反情報活動上更好上手，然而根據《The Verge》報導，由於美軍在Twitch上爭議行為太多，國會議員亞歷山德里婭甚至提議，要直接立法禁止各種軍種在Twitch上募兵。

媒體分析，美軍用電競招募的行為招人反感，和近幾年美國人民越來越不信任軍方有關。911事件後，美軍曾一度被當成英雄，受到美國人民推崇，當時名人也爭相為美軍徵兵廣告代言站台。然而經過勞民傷財的阿富汗戰爭，以及層出不窮的軍方醜聞，美軍的聲望直直向下墜落。

疫情期間原本募兵就相當不容易，如今軍方被迫停止所有實體募兵活動，只能上網透過電玩接觸到年輕人，然而爭議行為不斷，加上人民對於美軍和軍事武力處於極度不信任的狀態，因此透過電玩募兵可說是乏人問津。

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