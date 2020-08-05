警察暴力影片瘋傳！被誤認開贓車 4非裔少女趴地又上銬

科羅拉多州奧羅拉（Aurora）一名非裔婦人周日（2日）開車載著女兒、妹妹和兩個姪女去美甲沙龍做指甲，但她們還沒找到一家開門營業的美甲沙龍，就被一群白人警察攔下，警察用槍口對著四名年齡在6歲到17歲的非裔女孩，要她們趴在地上面朝下，其中兩名少女還被戴上手銬。

路人把這段過程拍下來，影片在網路上瘋傳，觀看人次超過140萬。影片中四名女孩趴在地上，聽到其中一名女孩哭喊：「我要找媽媽！」

奧羅拉警察局長周一（3日）晚間為此道歉，並啟動內部調查。警方表示是一場誤會，以為非裔婦人開的是一輛贓車。

開車的布莉妮．吉里安姆（Brittney Gilliam）帶著6歲的女兒、12歲的妹妹，以及14歲和17歲的姪女去美甲沙龍，但發現沒開門，就返回車上，突然有警車前來，警察持槍喝令所有人舉起雙手，下車接受檢查。

吉里安姆接受KUSA訪問時說，她和12歲的妹妹和17歲的姪女都被戴上手銬都。她說，就算警方誤以為是贓車，也不能強迫女孩們趴下。

她說：「這是警察暴力。你們為何不能用其他方式處理，你們大可以告訴女孩們，到一邊去，讓我來問你們的媽媽或姑姑。」