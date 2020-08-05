快訊

華南王子裝GPS跟拍新光公主 更一審判拘役15日定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國73歲婦染新冠肺炎送醫 竟遇失散50年妹妹

香港01 / 凌俊賢
73歲婦人確診新冠肺炎送醫遇到失散50年的妹妹。圖片來源／twitter
73歲婦人確診新冠肺炎送醫遇到失散50年的妹妹。圖片來源／twitter

新冠肺炎COVID-19）疫情令無數人分離，但原來也可能令人重逢。美國內布拉斯加州（Nebraska）一對失散逾50年的姊妹因病得福，姊姊患上新冠肺炎，在醫院與妹妹重逢，成為這場瘟疫大流行下的一項奇蹟。

73歲的克里平（Doris Crippen）5月初出現流感症狀，感到全身乏力，她意外摔斷手臂後獲送醫治理，檢測後發現自己確診感染新冠肺炎，再獲送到另一間醫院接受治療，意想不到的是，她竟遇上在該醫院任職的妹妹博羅（Bev Boro）。

53歲的博羅在弗里蒙特（Fremont）的敦克勞花園（Dunklau Gardens）醫療中心擔任藥物助理長達22年，當她在病患名單中看見克里平的姓名時嚇了一跳。她憶述：「我簡直不敢相信。我想『天哪，一定是我姐姐』。」

兩姊妹是同父異母，已長達半個世紀沒有見面。在妹妹博羅還是個嬰兒時，家庭就已經離異，博羅與14個兄弟姊妹之中的4人獲州政府安置，克里平則與親生母親一起居住。一家人從此離散各地。

妹妹博羅決心前往相認，但因姐姐耳朵不靈敏，她便將父親的姓名寫在紙上，克里平看完當場落淚。這些年來姊姊克里平不斷尋找失散的兄弟姊妹，卻始終無法找到下落，沒想到新冠肺炎會讓她們兩姊妹重逢。

克里平說「找到妹妹真是一種幸福的感覺。經過這麼多年，這真是太神奇了……真是令人難以置信。我從沒想過會再找到她。」她們已計劃其他家庭成員會面，並且希望能找到其他失散手足。

延伸閱讀：

【武漢肺炎】湖北神農架新增一例確診病例　潛伏期長達27天

【尋親．白化病】63歲白化病女士尋孖生細妹　盼圓母親五十載遺願

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

他曝台中租房和苗栗買房金額差別 慶幸自己決定是對的

「信耶穌者得鑽石」牧師郭美江驚傳乳癌病逝享壽67歲

她收到友人送這禮物當新居賀禮 老公氣炸怒罵「白目」

IKEA沒座位大媽自買椅子用餐 網驚呼：要學起來

相關新聞

為何老美看上台積電還拉台廠進5G大聯盟？故事要從川普這報告說起

今年美國拉攏台灣進入「全球5G大聯盟」的腳步愈來愈快，先是5月中台積電（2330）宣布有意赴美設廠；上周外交部發表，美國國務院將台灣五家電信業者，均列入由美方主導、符合5G乾淨網路（5G Clean Path）條件的全球電信業者名單（僅27家）；

美國73歲婦染新冠肺炎送醫 竟遇失散50年妹妹

新冠肺炎（COVID-19）疫情令無數人分離，但原來也可能令人重逢。美國內布拉斯加州（Nebraska）一對失散逾50年的姊妹因病得福，姊姊患上新冠肺炎，在醫院與妹妹重逢，成為這場瘟疫大流行下的一項奇蹟。

川普改口籲佛州郵寄投票 推說那是缺席投票

數週來喋喋不休抱怨他所謂的郵寄投票潛在風險之後，美國總統川普今天在佛羅里達州敦促選民，無論如何都要投票

拜登競選搭檔呼之欲出 但傳近日內暫不公布

篤定代表民主黨角逐白宮大位的拜登（Joe Biden），原本預定8月初公布副總統搭檔人選，但今天拜登競選團隊表示，本週內...

美中計劃8月中評估第一階段貿易協議

知情人士透露，在中國和美國關係日益緊張的背景下，兩國高階官員計劃本月評估雙方第一階段貿易協議的遵守情況。該協議要求中國在...

黎巴嫩首都爆炸案 川普：美國認為是恐攻

黎巴嫩首都港區發生化學藥品爆炸，美國總統川普4日在疫情說明記者會上向死傷者哀悼致意，並脫口稱「這看起來是一起恐怖攻擊」；...

港版國安法通緝美國公民 龐培歐批北京極權長臂管轄

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）4日聲明指，中共無法容忍她的人民擁有思想自由，也進一步試圖將控制延伸到海外，根...

把握川普執政小黃金時代 美議員2年連提5友台法案

美國國會議員過去兩年接二連三提出友台法案，透過強化台灣國防與提高台灣國際知名度加強對抗中國。分析家說，他們把握美台關係小...

拜登副手遴選混亂 盟友憂變女人戰爭

民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)延遲兩周宣布副手人選；華盛頓郵報(WP)報導，許多盟友擔心遴選過程恐怕會變得「比應該的情況更混亂」，演變成女人之間的戰爭。

川普盼盡早辯論 拜登：早已同意且期待

總統大選逼近，川普新任競選經理史特平(Bill Stepien)表示，希望盡快與民主黨準候選人拜登(Joe Biden)來上多場辯論，而且越快越好...

川普最新廣告攻勢 鎖定9月起提早投票4州

川普競選團隊更換主帥的兩周之後，3日推出最新一波電視廣告文宣攻勢，鎖定提早投票的亞利桑納州、佛羅里達州、喬治亞州及北卡羅來納州密集發動宣傳...

川普要求學校重開 佛奇：疫情惡化州有風險 不妥

川普總統要求學校於秋季重新開放校園；全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)則警告，在新冠病毒疫情嚴重的地區重新開放校園不妥；佛奇說，新冠病毒確診個案激增的各州應考慮再次頒布封鎖措施，並強調在秋天流感季前把確診個案數量控制在一定的底線的必要。

熱門新聞

貝魯特大爆炸50死2700傷 可能是港區爆裂物造成

黎巴嫩首都貝魯特2750公噸硝酸銨大爆炸 增至78死近4000傷

李開復：美強迫收購TikTok還收中間費 不可思議

終於！東京新冠檢測站捨棄傳真機 改用電腦通報結果

時代變了?俄國米格31緊急升空攔截挪威戰機

在沙灘寫上大大SOS 落難太平洋小島3水手獲救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。