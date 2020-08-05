川普要求TikTok交易所得分杯羹 他很自豪出這招

美國總統川普下令，海外版抖音（TikTok）必須在9月15日前出售給美國公司，否則關閉，他還稱在這筆交易中，美國也有貢獻，部分的交易所得需繳庫，「我跟微軟談過，微軟也同意我的看法。」

川普3日表示，微軟可以買TikTok，但這筆交易所得有很大一部分，要交給美國財政部；但要如何從企業交易中獲益，美國政府至今沒有解釋。

川普4日在白宮舉行疫情說明會被問到此事，他反問記者，是否也覺得這個做法「令人驚艷」，記者告訴川普「這是前所未見的」，川普仍對自己的想法感到自豪。

川普重申了前一天的立場，沒有解釋政府從企業交易中獲利的合法途徑，但TikTok從「替中國大陸竊取用戶資訊」的危險社群軟體，搖身一變成了「在美國經營相當成功」的APP，他還說，想買下TikTok的不只微軟一家公司，還有其他人也表達收購意願。

「美國把關安全，沒有我們，TikTok就無法在美國順利運作，所以很大一部分的收購金額必須繳庫，無論價格多少…微軟也同意我的說法。」川普說。

川普政府內部對封禁TikTok意見不一，白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）已表態支持Tik Tok與中國母公司分拆；但鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）質疑微軟可能向中國妥協，還是封禁最好。