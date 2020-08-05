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美中計劃8月中評估第一階段貿易協議
知情人士透露，在中國和美國關係日益緊張的背景下，兩國高階官員計劃本月評估雙方第一階段貿易協議的遵守情況。該協議要求中國在兩年內增加採購 2000 億美元的美國貨，但目前在農產品和能源商品的採購步調顯然遠遠落後進度。
根據知情人士，會談將由美國貿易代表賴海哲和中國國務院副總理劉鶴領軍，在8月15日或前後舉行，即雙方協議規定生效之後6個月。會議很可能以視訊會議的形式進行。
白宮新聞秘書長 Kayleigh McEnany 4日稍早在記者會上說：「我們鼓勵中國落實第一階段協議的義務，履行協議中的部分。」
美國總統川普近幾周再三強調，因為中國在新冠疫情中扮演的角色，這項協議對他的重要性已不若以往。
劉鶴有可能在會中提及美國對中國科技公司的打壓。
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