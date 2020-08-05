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黎巴嫩首都爆炸案 川普：美國認為是恐攻
黎巴嫩首都港區發生化學藥品爆炸，美國總統川普4日在疫情說明記者會上向死傷者哀悼致意，並脫口稱「這看起來是一起恐怖攻擊」；這是在爆炸事件發生後，首度有人將其定義為恐攻。
至於如何確定這是攻擊不是意外，川普說，看起來是爆炸沒錯，但有些美國軍方官員告訴他，軍方認為這不是單純的製造業爆炸，他們認為這是一起炸彈恐怖攻擊。
黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）當地時間4日傍晚發生重大爆炸，爆炸地為港區的化學藥品倉庫，目前造成超過60人死亡、3000人受傷，貝魯特省長阿布德（Marwan Abboud）稱，爆炸波及半個貝魯特，讓他想起發生在日本廣島和長崎的原子彈爆炸。黎巴嫩政府並未認定此為恐怖攻擊案。
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