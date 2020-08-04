川普盼盡早辯論 拜登：早已同意且期待
總統大選逼近，川普新任競選經理史特平(Bill Stepien)表示，希望盡快與民主黨準候選人拜登(Joe Biden)來上多場辯論，而且越快越好；而拜登陣營表示，期待也已同意辯論，但拒絕加場，反倒川普陣營尚未同意。
史特平在福斯新聞台(Fox News)晨間節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)表示，第一場辯論預計在9月29日進行，讓許多州提前投票的選民，無法觀賞兩位候選人正面交鋒。
因此史特平說：「我們想要多幾場辯論，越早開始越好。在這次辯論的時間點，有16個州已經開始投票，這還滿讓我擔心的。我想要看川普總統在辯論台上，和拜登對決。」
拜登競選團隊副總幹事凱特‧貝汀費爾德(Kate Bedingfield)在福斯新聞台節目「美國新聞室」(America`s Newsroom)表示，拜登非常期待與川普進行辯論，拜登陣營已同意進行表訂的三場辯論，反倒是川普陣營還未同意。
總統辯論委員會(Commission on Presidential Debates)目前一共安排三場總統辯論，以及一場副總統辯論。
此外，川普陣營希望增加辯論場次，藉此讓拜登在螢光幕前出洋相；但拜登團隊不僅拒絕此提議，還認為川普試圖轉移焦點，企圖讓人忽略國內新冠肺炎疫情和種族正義問題。
不過史特平在3日指控民主黨刻意限制辯論場次，讓拜登逃避大眾檢視。
「我們已經看到左派和自由派媒體為拜登創造開溜的機會。」史特平說，「在美國人民面前，與川普總統進行辯論是一種義務，我們想要更多場。」
柯林頓(Bill Clinton)時期的白宮新聞秘書洛克哈特(Joe Lockhart)在有線電視新聞網(CNN)發表社論，呼籲拜登在11月總統大選之前，避開與川普辯論。
「不管你要怎麼做，別跟他辯論。」洛克哈特根據華盛頓郵報(Washington Post)統計表示，川普已發出超過2萬個誤導性訊息，「與一位不遵守規則和從不追尋真相的人辯論，並不是明智之舉。」
洛克哈特寫道，「若不參加辯論，拜登一定會遭受共和黨人士和媒體抨擊。但這值得冒險一試，與滿口胡言的人辯論，你不可能會贏。」
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