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拜登副手遴選混亂 盟友憂變女人戰爭

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合3日電
民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)延遲兩周宣布副手人選；華盛頓郵報(WP)報導，許多盟友擔心遴選過程恐怕會變得「比應該的情況更混亂」，演變成女人之間的戰爭。 路透社
民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)延遲兩周宣布副手人選；華盛頓郵報(WP)報導，許多盟友擔心遴選過程恐怕會變得「比應該的情況更混亂」，演變成女人之間的戰爭。 路透社

民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)延遲兩周宣布副手人選；華盛頓郵報(WP)報導，許多盟友擔心遴選過程恐怕會變得「比應該的情況更混亂」，演變成女人之間的戰爭。

拜登原本說會在8月第一周宣布副手人選，卻因無人出線而推遲。

目前最有可能的人選包括加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、加州聯邦眾議員凱倫‧巴斯(Karen Bass)、前總統歐巴馬(Barack Obama)執政時期的國安顧問萊斯(Susan Rice)、以及麻州聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)。

據信拜登將與五到六位可能人選洽談，而不是以傳統方式列出三個人選；而各位可能人選的盟友都積極遊說拜登與競選團隊。

拜登誓言要選出一名女性和他一起參選後，列出將近12個人選；而明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)命案引發抗爭後，他則開始面臨選出非裔女性的壓力，每個可能人選也都被放大檢視。

華郵報導，不論拜登選誰，一旦當選都可望成為史上首位女性副總統，或是在落選後踏上2024年角逐白宮大位之路。

政治新聞網站Politico上周報導，拜登的多位盟友擔心，從賀錦麗在初選辯論上對他的攻勢來看，她可能會更執著於自己未來競選總統的計畫。

而進步派選民支持的華倫，若獲選可望吸引左派選民，但她是白人。

巴斯則因為過去曾讚揚山達基(Scientology)與古巴前獨裁者卡斯楚(Fidel Castro)而被施壓出面澄清；但她擔任黑人國會議員連線(Congressional Black Caucus)主席，也獲得眾多國會民主黨人支持。

據稱拜登也樂意與萊斯共事，也期望與她建立類似他與歐巴馬的夥伴關係；儘管萊斯是外交政策方面的專家，卻沒有政治相關經驗。

假設拜登當選，就職當日年齡將近82歲，他的副手人選可能會有更重大的決策影響力。

民主黨 歐巴馬 拜登

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