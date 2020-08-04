川普最新廣告攻勢 鎖定9月起提早投票4州

川普競選團隊更換主帥的兩周之後，3日推出最新一波電視廣告文宣攻勢，鎖定提早投票的亞利桑納州、佛羅里達州、喬治亞州及北卡羅來納州密集發動宣傳；另一方面，內華達州2日通過州法，讓今年11月大選擴大使用通訊投票，川普總統3日則推文揚言提告，寫道：「法院見！」

福斯新聞網(Fox News)3日報導，川普競選團隊上周暫停全國電視廣告投播，在新任競選經理史特平(Bill Stepien)主導下，經過策略調整後的川普競選廣告文宣，變得更具巧思，戰略效果更強，瞄準提早投票的四個州展開文宣攻擊。

史特平接受福斯新聞網訪問時說，距離投票日雖然剩下91天，但實際上大選卻比想像中「來得更早」。

史特平分析：「許多州逾半數選民在投票日到來之前，便將已經完成投票了，因此我們必須針對這個事實因應調整。」

消息人士透露，亞利桑納州、佛羅里達州、喬治亞州及北卡羅萊納州是川普競選團隊最新一波廣告宣傳的主要目標，因為這些州都有提早投票制度，某些「不在籍投票」(absentee ballot，又稱缺席投票)或「提前投票」(early voting)，甚至在9月初或10月間就登場。

從3日起在提早投票四州密集播放的川普選舉廣告，其中一支廣告片的主題為「接手」(Takeover)，片中指稱白登迎合激進路線的極左派，如果當選將開徵高達數兆元的新稅，讓美國中產階期因此消滅，還將大赦1100萬名非法移民、刪除警察預算。

內華達州擴大通訊投票的州法2日過關之後，接下來可望獲得民主黨籍州長希索立克(Steve Sisolak)簽署生效。

川普3日上午在推特發文寫道，內華達州出現了「一場非法的深夜政變」，州長手段讓共和黨無望贏得內華達州。

川普在推文指稱，郵局如果沒有預先準備，絕對無法處理通訊投票的郵遞量，「假借疫情為理由來偷走這個州。我們法院見！」