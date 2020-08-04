快訊

直播／蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押 徐永明80萬交保

莊人祥：老藥「地塞米松」確定納入我新冠肺炎重症治療指引

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普最新廣告攻勢 鎖定9月起提早投票4州

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

川普競選團隊更換主帥的兩周之後，3日推出最新一波電視廣告文宣攻勢，鎖定提早投票的亞利桑納州、佛羅里達州、喬治亞州及北卡羅來納州密集發動宣傳；另一方面，內華達州2日通過州法，讓今年11月大選擴大使用通訊投票，川普總統3日則推文揚言提告，寫道：「法院見！」

福斯新聞網(Fox News)3日報導，川普競選團隊上周暫停全國電視廣告投播，在新任競選經理史特平(Bill Stepien)主導下，經過策略調整後的川普競選廣告文宣，變得更具巧思，戰略效果更強，瞄準提早投票的四個州展開文宣攻擊。

史特平接受福斯新聞網訪問時說，距離投票日雖然剩下91天，但實際上大選卻比想像中「來得更早」。

史特平分析：「許多州逾半數選民在投票日到來之前，便將已經完成投票了，因此我們必須針對這個事實因應調整。」

消息人士透露，亞利桑納州、佛羅里達州、喬治亞州及北卡羅萊納州是川普競選團隊最新一波廣告宣傳的主要目標，因為這些州都有提早投票制度，某些「不在籍投票」(absentee ballot，又稱缺席投票)或「提前投票」(early voting)，甚至在9月初或10月間就登場。

從3日起在提早投票四州密集播放的川普選舉廣告，其中一支廣告片的主題為「接手」(Takeover)，片中指稱白登迎合激進路線的極左派，如果當選將開徵高達數兆元的新稅，讓美國中產階期因此消滅，還將大赦1100萬名非法移民、刪除警察預算。

內華達州擴大通訊投票的州法2日過關之後，接下來可望獲得民主黨籍州長希索立克(Steve Sisolak)簽署生效。

川普3日上午在推特發文寫道，內華達州出現了「一場非法的深夜政變」，州長手段讓共和黨無望贏得內華達州。

川普在推文指稱，郵局如果沒有預先準備，絕對無法處理通訊投票的郵遞量，「假借疫情為理由來偷走這個州。我們法院見！」

投票 川普

延伸閱讀

微軟洽購TikTok 願意接受全面安檢

川普要求學校重開 佛奇：疫情惡化州有風險 不妥

川普又開罵：柏克斯中波洛西的計 害我們失分

趕製大選「聖杯」 科學家憂：政治影響疫苗研發

相關新聞

華爾街日報：川普為抖音獅子大開口 微軟應拒絕

誓言禁用國際版抖音TikTok的美國總統川普3日在白宮說，同意包括微軟在內的美國公司買下TikTok，但交易若破局，將在...

路透：TikTok母公司「字節跳動」總部將從北京遷至倫敦

英國路透援引太陽報的消息指出，海外版抖音「Tik Tok」母公司「字節跳動」將把總部從北京遷至英國倫敦，相關協議已獲得英...

把握川普執政小黃金時代 美議員2年連提5友台法案

美國國會議員過去兩年接二連三提出友台法案，透過強化台灣國防與提高台灣國際知名度加強對抗中國。分析家說，他們把握美台關係小...

拜登副手遴選混亂 盟友憂變女人戰爭

民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)延遲兩周宣布副手人選；華盛頓郵報(WP)報導，許多盟友擔心遴選過程恐怕會變得「比應該的情況更混亂」，演變成女人之間的戰爭。

川普盼盡早辯論 拜登：早已同意且期待

總統大選逼近，川普新任競選經理史特平(Bill Stepien)表示，希望盡快與民主黨準候選人拜登(Joe Biden)來上多場辯論，而且越快越好...

川普最新廣告攻勢 鎖定9月起提早投票4州

川普競選團隊更換主帥的兩周之後，3日推出最新一波電視廣告文宣攻勢，鎖定提早投票的亞利桑納州、佛羅里達州、喬治亞州及北卡羅來納州密集發動宣傳...

微軟洽購TikTok 願意接受全面安檢

微軟公司(Ｍicrosoft)證實，正與北京字節跳動科技有限公司(ByteDance Technology)洽談收購熱門影音平台抖音(TikTok)在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭地區的業務，協商過程可望在今年9月15日之前出爐。

川普要求學校重開 佛奇：疫情惡化州有風險 不妥

川普總統要求學校於秋季重新開放校園；全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)則警告，在新冠病毒疫情嚴重的地區重新開放校園不妥；佛奇說，新冠病毒確診個案激增的各州應考慮再次頒布封鎖措施，並強調在秋天流感季前把確診個案數量控制在一定的底線的必要。

孩子重返校園 有家長不安：要待在密閉教室

疫情尚未穩定，卻面臨開學季的到來；雖然大多學校仍維持遠端授課，但也有部分校園堅持開放且採取實體教學，遵守嚴格的防疫措施；家長們護送孩子上學的途中更是忐忑不安，卻也無力改變。

川普又開罵：柏克斯中波洛西的計 害我們失分

白宮抗疫小組要員、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)由於經常針對疫情發表「良藥苦口」建言，動輒遭到川普總統點名批判；相較之下，抗疫小組成員柏克斯(Deborah Birx)向來被認為外交手腕較佳，懂得避開逆鱗地雷，但她最後也難逃被川普公開指責的命運。

趕製大選「聖杯」 科學家憂：政治影響疫苗研發

疫苗研發專家表示，川普政府企盼11月大選投票前核准疫苗並讓部分人接種，唯恐政治干預疫苗研發的關切已逐漸增加。

疫情隱憂！南達科他州 25萬人群聚重機大會師

南達科他州最近數周內新冠病毒確診感染個案增加，而第80屆史特吉斯摩托車節(Sturgis Motorcycle Rally)仍將在7日至16日於該州西部地區舉行，可望吸引超過25萬人參加，引發疫情相關擔憂。

熱門新聞

美國大選最糟狀況推演 三州揚言脫美、軍方決定新總統

女狂舔迴轉壽司遭網批缺德 怒轟新冠肺炎下毫無衛生意識

美禁抖音只因青少年跳舞威脅國安？ 專家指背後原因是它

金正恩斥養狗是資本主義行為 下達「禁狗令」部分犬隻成食材

川普改口：9月15日前沒人買TikTok就封禁

晚節不保！西班牙遜位老王卡洛斯 將流亡海外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。