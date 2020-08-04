孩子重返校園 有家長不安：要待在密閉教室

疫情尚未穩定，卻面臨開學季的到來；雖然大多學校仍維持遠端授課，但也有部分校園堅持開放且採取實體教學，遵守嚴格的防疫措施；家長們護送孩子上學的途中更是忐忑不安，卻也無力改變。

一名來自喬治亞州達拉斯城(Dallas)的母親瑞秋‧艾達姆斯(Rachel Adamus)，3日懷著焦慮的心情準備送七歲的保羅(Paul)和五歲的尼瓦(Neva)去上課；但當校車抵達時，艾達姆斯的眼淚還是忍不住潰堤：「以前他們什麼地方也不能去，我們努力保護他們那麼久，但現在他們必須和一群小朋友和老師待在密閉的教室裡。」

來自路易斯安納州、密西西比州和田納西州的家長們，也和艾達姆斯有著相同的憂慮；儘管這是自3月以來首度開放校園，校方為了讓家長安心，特地在教室內設置視訊系統讓父母可遠端監看。

雖然川普總統與教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)不斷要求開放校園，但全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)警告，有些地區疫情仍處於巔峰，不建議開放校園，佛奇強調：「你不能以偏概全地要求所有學校開放，要看你在什麼地區。」

印第安納州一名14歲學生艾莉亞‧威廉斯(Aliyah William)的家中，有兩名罹患囊腫性纖維化的弟弟，使威廉斯的母親不願承擔讓她返校上課的風險；雖然威廉斯透過線上授課還是維持良好的成績，但威廉斯的母親艾莉卡(Erica Williams)仍擔心女兒長期無法與人群互動：「她是隻花蝴蝶，她需要出去交朋友」。

另一名家長艾蜜莉‧湯普森(Emily Thompson)，即使是來自疫情擴散最快速的地區之一，密州的牛頓郡(Newton County)，她卻表示自己並不擔心三個孩子回學校上課；相反的，湯普森認為返校學習更能幫助孩子們追上課業進度：「他們在學校能學得更多，他們需要互動，還有安全措施」。