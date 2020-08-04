川普要求學校重開 佛奇：疫情惡化州有風險 不妥

川普總統要求學校於秋季重新開放校園；全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)則警告，在新冠病毒疫情嚴重的地區重新開放校園不妥；佛奇說，新冠病毒確診個案激增的各州應考慮再次頒布封鎖措施，並強調在秋天流感季前把確診個案數量控制在一定的底線的必要。

川普3日在推文中寫道：「確診個案激增是因為超多人受檢！我們國家多數人都過得非常好。開放學校！」

儘管疫情並未獲控，川普仍決定重新開放全美各地校園，更揚言若各學區今秋不讓學生回到校園，將擋下聯邦資金；他與許多白宮官員也批評佛奇，川普說佛奇「犯了很多錯」。

佛奇在接受「美國醫學協會雜誌」(JAMA)專訪時表示，在確診個案數量不算太多的各州，許多專家都發現「確診率在不知不覺間以我們發現並指出的類似增幅升高，諸如田納西州、肯塔基州、俄亥俄州、明尼蘇達州等」。

佛奇上周說，他發現有跡象顯示，南部與西部地區新冠肺炎確診個案數量可望達到高峰，而其他地區則即將爆發新疫情；這些州應考慮暫停或放緩重新開放的政策，但也沒必要再次徹底封鎖。

阿肯色州、加州、佛羅里達州、蒙大拿州、俄勒岡州及德州，上周都出現死亡個案的明顯增幅。

佛奇說，重要的是要在秋天以前控制住疫情，因為屆時流感個案恐與新冠肺炎確診個案同時激增，也將有更多人開始回到室內活動，讓接觸傳染的風險提高。

他與新罕布夏州達特茅斯─希區考克醫學中心(Dartmouth-Hitchcock Medical Center)的醫師和醫學生視訊通話時說，儘管國家的「預設原則」是要讓學生回到校園，「說每個孩子都必須回到學校的人，其實沒有認清病毒活性具有高度多樣性的事實。」

蓋洛普(Gallup)7月進行的民調顯示，64%受訪家長不願意讓孩子在開學時重新參加全日制課堂教學。