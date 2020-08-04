微軟洽購TikTok 願意接受全面安檢

微軟公司(Microsoft)證實，正與北京字節跳動科技有限公司(ByteDance Technology)洽談收購熱門影音平台抖音(TikTok)在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭地區的業務，協商過程可望在今年9月15日之前出爐。

微軟在2日聲明中也表示，執行長納德拉(Satya Nadella)已與川普總統交換意見，了解川普對於抖音危害國家安全的疑慮及併購案是否涉及中國檢查制度等後續影響，微軟將持續評估抖音併購事宜。

川普上周五宣布，很快將宣布在美國禁用抖音，微軟併購計畫一度傳出受阻。

微軟聲明指出，川普提出的疑慮必須獲得解決，微軟併購抖音將接受全面安全檢查，也希望這起併購案能為美國帶來經濟利益，包括美國財政部在內。對於微軟的聲明，白宮在3日並未表示評論。

路透報導，消息人士透露，川普同意給北京字節跳動科技有限公司45天期限，洽談是否接受微軟併購。

福斯新聞商業網(Fox Business)報導，抖音創辦人張一鳴在一份內部備忘錄中寫道，由於川普政府對抖音提出危害國家安全疑慮，目前公司正針對出售美國業務展開「初步洽商」。

報導指出，北京字節跳動科技有限公司與微軟的洽談是在一個月前展開，希望透過出售抖音美國業務，避免遭到美國下令禁用。

根據報導，張一鳴在備忘錄中寫道，眼前面臨可能發展的兩條路為，迫於「美國外來投資審查委員會」(CFIUS)壓力之下出售抖音美國業務，或者川普政府將發布行政命令禁止在美國使用抖音應用程式。

他寫道：「我們不同意美國外來投資審查委員會的審查結論，因為我們向來致力於保護用戶安全、平台中立以及維持公開透明。」

CNBC新聞頻道報導，如果併購案協商成功，微軟必須研發讓抖音繼續維持運作，但符合美國政府安全標準的技術解決方案，微軟對於尋求其他企業共同參加併購抱持開放態度。