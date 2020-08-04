疫情隱憂！南達科他州 25萬人群聚重機大會師

南達科他州最近數周內新冠病毒確診感染個案增加，而第80屆史特吉斯摩托車節(Sturgis Motorcycle Rally)仍將在7日至16日於該州西部地區舉行，可望吸引超過25萬人參加，引發疫情相關擔憂。

史特吉斯摩托車節是一年一度全美最大規模的摩托車愛好者大會師，今年可望成為新冠肺炎疫情爆發以來最大規模活動，為仰賴這場集會的商家提供機會，彌補疫情造成的損失。

但在史特吉斯市(Sturgis)約7000名居民當中，有許多人不希望當地酒吧在疫情期間擠滿客人，或是舉辦酒類相關聚會活動。

儘管今年活動吸引的參與者人數，預期只會達到往年一半，當地許多居民仍擔心，集會活動可能會導致新冠肺炎疫情失控。

當地政府進行的民調發現，超過60%居民認為這場集會應該延期舉行；但卻有商家施壓市議會讓活動如期舉行。

南達科他州觀光廳表示，往年集會參與者消費金額約達8億元；儘管活動過去曾經牽涉機車幫派與不法情事，近年來則出現不同類型機車族，包括富有專業人士，以騎車為消遣，消費能力高。

當地最大的活動場地Buffalo Chip經營者伍德拉夫(Rod Woodruff)表示，他一定要以某種形式舉辦集會，因為他已雇用數百人，「我們一年有355天在花錢，無法取得任何收益，只希望這九天內民眾能夠前來。」

急湍市(Rapid City)一家旅遊紀念品批發商的委任律師，則寫信給該市議會，揚言若該市試圖延期舉辦集會將提告。最終，官員決定試圖縮小集會規模，取消由市政府舉辦的活動，並且減少集會廣告篇幅。

為該市管理這場集會的柯爾(Jerry Cole)說，主辦單位不清楚參與者人數會有多少，但預期至少會有25萬人；而加拿大等國家頒布的旅行限制令，可能會讓有意前來的遊客大幅減少。