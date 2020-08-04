趕製大選「聖杯」 科學家憂：政治影響疫苗研發

疫苗研發專家表示，川普政府企盼11月大選投票前核准疫苗並讓部分人接種，唯恐政治干預疫苗研發的關切已逐漸增加。

在4月間，多州受新冠肺炎疫情影響避疫封鎖，衛生福利部對白宮簡報時表示，迅速發展新冠肺炎疫苗是控制疫情的最佳希望。

而簡報第一行以粗體寫道：「截止日：確保大眾在2020年10月接種(疫苗)。」

考量疫苗往往耗時數年研發，但川普政府研製疫苗的「神速任務」(Operation Warp Speed)卻是野心勃勃。

紐約時報報導，隨著數萬人染疫逝世、數以千萬人失業，疫情危機要求全面的公私合作因應，政府提供數億元給藥廠和生技公司，給予後勤協助並摒除繁文縟節。

更不用說，疫苗研發的最後期限必須趕在川普總統11月尋求連任之前最好。

為確保疫苗競賽勝出，相關小組正籌畫檢測前所未見、安全且有效的疫苗。

白宮期待好消息的期望，以及公眾企盼結束疫情的銀彈，讓政府研究人員擔心，未來幾個月的政治干預，能否在研發速度和嚴格規範之間取得平衡。

即便在較少政治操控的環境，也有激烈辯論要加速多少試驗和核准進程的辯論；疫苗上市前的檢測時間越長，越可能維持其安全和有效性。

儘管川普政府和許多藥廠勤奮努力，但不可能達到10月的目標，政府如今希望能在今年底或明年初讓數以億計疫苗得以施打。

但政府內外專家關切，白宮將施壓聯邦食品暨藥物管理局(FDA)疫苗審查不精確的數據，在11月3日前緊急核准疫苗給前線醫療照護人員使用。

「許多在此程序內的人，對於政府可能干預『神速任務』非常緊張。」費城兒童醫院疫苗教育中心主任歐菲特(Paul Offit)說：「我們已測試幾千人，看似安全，而今我們將繼續前進；他們很擔心，且必須要擔心。」

川普一再強調疫苗很快就有希望核准，日前在賓州競選活動上曾說：「在我的指示下，FDA很棒。我們預期疫苗很快會在年底實現，比預定計畫提前且接近尾聲了。」

白宮官員不預期疫苗會在選前引起廣泛討論，但川普競選團隊顧問仍私下稱在大選前研發出的疫苗為「聖杯」。