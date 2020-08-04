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川普又開罵：柏克斯中波洛西的計 害我們失分

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
繼公衛專家佛奇後，川普總統3日也在推文中暗指白宮防疫小組成員柏克斯博士(右)不該誇大新冠疫情。(路透)
繼公衛專家佛奇後，川普總統3日也在推文中暗指白宮防疫小組成員柏克斯博士(右)不該誇大新冠疫情。(路透)

白宮抗疫小組要員、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)由於經常針對疫情發表「良藥苦口」建言，動輒遭到川普總統點名批判；相較之下，抗疫小組成員柏克斯(Deborah Birx)向來被認為外交手腕較佳，懂得避開逆鱗地雷，但她最後也難逃被川普公開指責的命運。

談到美國的新冠病毒疫情，川普過去幾個月來，總是以正面、樂觀角度加以描述，並要求全美學校新學期必須讓學生返回校園上課。

不過，柏克斯2日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，則對疫情提出嚴肅警告指出，現在美國疫情已邁入「新階段」。

柏克斯在訪問中說：「我想清楚表明，我們現在看到的狀況，跟今年3月、4月的情形是不一樣的。現在病毒正在大規模傳染，偏遠鄉村也跟都會區一樣有病毒傳染。」

2014年以來擔任全球愛滋病防治計畫美國協調人的她說：「所有住在鄉村的民眾，你們並不能免疫，也沒有不受感染的保護。」

至於今年底之前是否可能如專家預測，美國染疫死亡人數將增加到30萬人，柏克斯則說：「任何狀況都有可能。」

她表示，民眾應該確實做到保持社交距離，多代同堂的家庭則應在家裡都要戴口罩，而且假設自己已經感染了病毒。

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)2日接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目專訪時說，對於柏克斯並沒有信心，因為川普不斷散布不實的疫情資訊，而柏克斯則是川普指派的。

川普3日在推特發文寫道，柏克斯為了反駁波洛西，結果中了波洛西的計，「害我們因此失分。太悲哀了！」

雖然公共衛生專家不斷呼籲美國應該擴大病毒檢測，川普始終淡化處理；不過，白宮內部的實際作法，則與川普的聲稱無須加強檢測的說詞截然不同。

POLITICO新聞網站報導，白宮官員在3日獲得告知，白宮人員即日起將會接受不定期但強制性的病毒檢測，唯有少數白宮人員可以不必接受不定期抽樣檢測的強制規定；例如過去至少30天均為遠距上班，或者之前獲准請假並未在白宮上班。

川普 白宮 疫情 裴洛西

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