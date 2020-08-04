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美國大選最糟狀況推演 三州揚言脫美、軍方決定新總統

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國華盛頓州3月10日舉行初選，一位西雅圖選民將郵寄選票投入選票箱。美聯
美國華盛頓州3月10日舉行初選，一位西雅圖選民將郵寄選票投入選票箱。美聯

美國今年即將舉行總統大選，受到新冠肺炎影響，數百萬選民預期透過郵寄投票，但近來各州初選證明計票曠日廢時，川普總統也不斷對此開砲。紐時2日報導，有兩黨專家曾就大選進行戰棋推演，發現最糟狀況竟是三州威脅脫離美國，而美軍將決定誰是新總統。

NPR報導，這一個兩黨團體名為「過渡完整計畫」（Transition Integrity Project），包含70、80名政治工作者、學者和前政府官員，分成川普隊、拜登隊、媒體隊與公務員隊，共推演川普大勝、拜登大勝、拜登險勝和類似2000年大選僵局等情景。

「過渡完整計畫」共同主辦人、喬治城大學教授布魯克斯（Rosa Brooks）表示，川普隊都是從最開始就試圖阻止郵寄選票計票，試圖聲稱選票詐欺，還使出關閉郵局以阻擋更多選票送到計票中心，或是沒收與試圖扣押選票以防止進一步計票等招數。

布魯克斯在訪談還提到，擔心計票出問題的陣營打算勸說同情他們的州長和州議員，將對立選舉人團名單送往國會，雙方也試圖動員街頭抗議，其中又以川普隊更無情和更會玩弄真實。

紐時2日一篇講述新聞媒體報導選戰的專欄寫道，曾任希拉蕊．柯林頓競選總統團隊主席的波德斯塔（John Podesta）負責扮演拜登。當時推演狀況是拜登在普選票大勝，但賓州計票結果數周後出爐，卻變成川普在選舉人票險勝的狀況。

參與推演的專家原本預期結果會一如2016年大選，但波德斯塔卻震驚全場，表示他扮演的拜登覺得民主黨不會讓他承認敗選，同時以阻止選民投票（voter suppression）為由，敦促威斯康辛和密西根兩州州長將親拜登的選舉人派到選舉人團。

這個推演跑到川普若按計畫就職，西岸的加州、奧勒岡州和華盛頓州隨後威脅脫離美國。民主黨控制的聯邦眾議院認可拜登為總統，共和黨佔多數的聯邦參議院和白宮則堅持是川普。隨著國會分裂，國民將不再尋求媒體提供線索，而是等候參謀首長聯席會議主席米利上將（Mark Milley）承認誰是三軍統帥。

拜登 川普 美國大選

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