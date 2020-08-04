克魯曼談失業補助：苛待失業者沒有用

美國國會新一輪紓困法案的磋商至今仍卡關，僵局之一是聯邦政府600美元額外失業補助金已經到期失效，兩黨對於如何恢復發放、是否該調降，或甚至是否該恢復發放，有很大的歧見。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在3日刊出的紐約時報專欄撰文表示，新冠疫情引發的衰退也許是史上最簡單、最容易理解的景氣低迷。美國大部分的經濟活動暫停，是為了控制疫情，工作流失集中在非必需或可延後的服務，也就是有高度傳染風險的地方，如餐館、航空、牙醫看診等等。

經濟政策的主要目標是要讓暫時性的封鎖措施變得可以忍受，為無法工作的人提供收入。

克魯曼不滿白宮幕僚和顧問提議的紓困政策與現實脫節，例如川普政府主張減免薪資稅，並建議讓商務人士扣除享用豪華午餐的全額支出，問題是失業的人沒有薪資可領，而餐廳關閉或限制容留人數也讓商務人士吃不到這些餐。

克魯曼批評，共和黨似乎沉迷於失業補助會讓勞工變懶、不願意接受工作的想法。

他說，即使失業補助真的減少找工作的誘因，共和黨的想法也很荒唐。畢竟，目前有超過3,000萬人領取補助，但市場上僅有500萬個工作招人。不管政府對失業者多麼嚴苛，他們都無法找到不存在的工作。

克魯曼指出，在失敗的春季復甦當中，失業補助並未阻止美國增加700萬個工作，其中大部分是低薪勞工，正是領取額外失業金後會高於平常薪資水準的那些人。

大部分經濟學家都認為，失業補助藉由透過支持消費者支出，來維持整體經濟。克魯曼因此痛批對失業補助的攻訐是出於無知，且帶有強烈惡意。