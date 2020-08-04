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川普改口：9月15日前沒人買TikTok就封禁

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普同意外國版抖音（Tik Tok）出售給包括微軟在內的美國公司，否則Tik Tok將在9月15日關閉。路透
川普同意外國版抖音（Tik Tok）出售給包括微軟在內的美國公司，否則Tik Tok將在9月15日關閉。路透

美國總統川普3日在白宮表示，同意外國版抖音（Tik Tok）出售給包括微軟在內的美國公司，否則Tik Tok將在9月15日關閉。

川普擬禁抖音，包括其他與中國大陸相關的社群應用程式，上周傳出微軟有意購買Tik Tok，川普當時反對，封禁態度堅決。

過了一個周末，川普改口表示，若微軟或其他美國公司不買，則Tik Tok將在9月15日禁用；川普也說，交易的一部分所得必須上交財政部，他並未解釋細節。

川普內部意見分歧，白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）上月16日表示，Tik Tok與母公司北京字節跳動科技公司脫離，成為一家美國公司，比美國直接禁用更好；鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）今（3日）接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時仍不支持微軟收購Tik Tok，並重申應採取行動徹底封禁Tik Tok和微信等。

「Tik Tok不是本性良善的公司。」納瓦羅說，若微軟要收購Tik Tok必須確定，與中國大陸的業務分割清楚。

川普上月31日對記者表示，不同意美國公司收購Tik Tok，將直接發布行政命令封禁，紐時分析，應受到納瓦羅影響，但川普周末收到來自各方的遊說電話，包括他在參議院最親密的戰友葛理漢（Lindsey Graham），讓川普改變心意。

紐時近日報導，TikTok在美國年輕人之間頗為流行，全美估計用戶達8000萬人，許多TikTok用戶認為，川普封禁抖音是針對他們，將引發更多年輕人投票反對川普。

川普 白宮 納瓦羅

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