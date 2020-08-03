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孩子該回學校或遠距教學？開學在即 家長陷兩難
本周又是新學年的開始，但在新冠肺炎疫情壟罩之下，讓家長陷入兩難；該把孩子送到學校上課，還是待在家繼續遠距教學，許多家長認為兩者都不是好辦法。
允許家長選擇是否讓學童回到學校，給予學校和校車更多空間，得以保持社交距離。但在洛杉磯、費城和華府等地卻因疫情關係，卻又不得不至少在開學初期取消實體課程。
部分學區鑑於教師和家長的考量，考量混合兩種教學方式，一周至少有幾天必須到校上課。喬治亞州的切洛基郡(Cherokee County)，儘管承受來自老師和家長的壓力，仍堅持一周到校五天；郡還拒絕遵守校內必須戴口罩的禁令，因此讓當地23%的家庭選擇讓學童待在家。
家長巴瑞特(John Barrett )認為：「學校至少必須規定戴口罩，但他們卻不願面對喬治亞州仍遭受病毒侵襲的事實。」由於女兒歐騰(Autumn)接受個人化的特殊教育，因此巴瑞特陷入兩難；害怕女兒到校染病，卻又擔心學習進度落後。
他說：「這是很關鍵的決定，不管我們怎麼選，都是輸的一方。」
此外，同時採用兩種教學方式的學區，不論是同時進行教學上的技術問題，或是學生評分的標準，都讓老師相當頭大。
有兩個兒子的家長丹妮絲‧戴爾林波(Denise Dalrymple)就算不願意，也只能將孩子送回學校。否則，她幾乎無法工作。
不過也有家長樂見學校重啟，三個孩子的母親賈姬‧泰勒(Jackie Taylor)說：「我和先生都在上班，小孩在家會打亂我們的步調。」
切洛基郡伍德斯托克(Woodstock)高中高一生家長，席亞娜‧歐納諾維奇(Siana Onanovic)決定讓兒子凱文(Kelvin)到校上課。因為他希望上的特殊科學和工程課程，並不提供網路課程。儘管如此，她仍持保留態度：「兩種方式，真的各有許多優缺點。」
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