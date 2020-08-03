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路透：TikTok母公司「字節跳動」總部將從北京遷至倫敦
英國路透援引太陽報的消息指出，海外版抖音「Tik Tok」母公司「字節跳動」將把總部從北京遷至英國倫敦，相關協議已獲得英國內閣大臣級別官員批准。報導稱，字節跳動創始人將很快宣布這項決定，這可能令考慮TikTok的美國總統川普感到不安。路透也暫時無法聯絡TikTok取得相關評論。
【中央社／倫敦3日綜合外電報導】
英國「太陽報」（The Sun）披露，英國內閣官員已批准投資協議，短影音平台TikTok母公司字節跳動公司（ByteDance）將把總部從北京遷至倫敦。
「太陽報」報導，字節跳動公司創辦人近期將宣布他們打算落腳倫敦，此舉可能惹惱美國總統川普。川普考慮在美國封殺TikTok。目前未有TikTok對此報導的立即回應。
美國科技巨擘微軟公司（Microsoft Corp.）昨天表示，將繼續與字節跳動公司洽談收購TikTok，目標在9月15日以前完成談判。
字節跳動公司旗下短影音平台分為中國版本和國際版本，服務名稱在中國叫抖音，而國際版本是TikTok，中國用戶無法使用國際版TikTok。
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