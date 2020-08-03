微軟收購抖音無下文 白宮態度難捉模

針對抖音登陸美國的問題，白宮態度仍舊曖昧不明，總統川普高喊要禁止，但美國公司微軟持續討論抖音在美的收購權。抖音是由中國公司開發的影音軟體，而美則以抖音可能提供個資給中國為由，聲稱會造成國家安全風險，雖然抖音母公司保證沒有，也提出眾多條約願意轉賣到美公司，但在還沒摸清楚白宮態度之前，微軟、抖音仍難達到共識。

搜集個資有國安疑慮

近期中、美2國又針對科技議題持續引發新聞話題，由中國公司字節跳動所創的抖音（TikTok）影音軟體，能夠發佈影音、與用戶互動，全球超過20億的下載量，美國用戶更是排行第3，約有8000多萬用戶。但正因為抖音被預期會搜集大量用戶數據，以提供用戶有更好的使用習慣，他們搜集用戶觀看紀錄、位置數據、使用手機型號與系統、打字節奏。

而美國總統川普日前就擔心，抖音搜集的美國用戶個資恐已流入中國政府手中，並以國家安全威脅為由，高喊要封殺抖音，《BBC》報導，國務卿龐培歐也證實，白宮還會有後續行動，龐培歐認為，抖音在美國展開業務的公司，將持有美國用戶的一切資訊、甚至包含臉部辨識，考慮到中國曾有過利用臉部識別進行監控的案例，恐會對美國帶來威脅。

微軟收購創雙贏

但美國共和黨參議員的看法則沒有那麼絕對，他們認為還有轉圜餘地，參議員葛拉罕就說，只要讓微軟這樣的美國公司接管抖音在美的經營權，就能達到雙贏，且抖音母公司也願意出售，他們絕不會想被封殺，讓抖音在美國成為負資產，而微軟治下的抖音也就不怕個資、數據被流出。

如同葛拉罕的想法，《CNN》就報導，微軟一直在與字節跳動談論抖音的購買權，但3日川普喊話之後，收購討論就停滯不前，原因就是摸不清楚白宮態度，微軟持續表示，出於中、美之間的緊張局勢，能理解白宮的擔憂，但他們更希望能直接與美國政府對話，討論如何解決這次僵局。

微軟也保證，要是能收購抖音，他們將確保所有抖音的美國用戶個資數據，都轉移到美國保留。

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