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兩黨同意再發失業津貼 問題是「金額多少」？

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導
對新一輪紓困法案內容，參眾兩院民主共和兩黨議員目前認知差距很大。左起，眾院議長波洛西、參院多數黨領袖麥諾、參院少數黨領袖舒默，上月29日在國會協調法案內容。美聯社
對新一輪紓困法案內容，參眾兩院民主共和兩黨議員目前認知差距很大。左起，眾院議長波洛西、參院多數黨領袖麥諾、參院少數黨領袖舒默，上月29日在國會協調法案內容。美聯社

大約3000萬失業美國勞工原本領取的每周600元額外失業津貼，已在7月31日到期。下一波疫情紓困法案仍因白宮、國會無法取得共識而難產，失業勞工能否有更多補助可拿，未來幾周將是關鍵。

民主黨團主導之下，眾院今年5月通過美國史上規模最大的3兆元疫情紓困法案，其中包括將每周600元額外失業津貼的發放期限，至少延長到2021年1月。然而，參院共和黨參議員表明，眾院版本法案無望在參院過關，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)形容，延長每周600元額外失業津貼的作法「謬誤」，如同「發紅利叫民眾不要回去上班」。

共和黨參議員與白宮磋商之後，推出名稱為「協助終止生活困境法案」(Help End Abusive Living Situations Act，縮寫HEALS Act)的最新一波紓困法案；條文當中把額失業津貼金額降低為每周200元，領取期限則到今年9月。從10月起，失業補助發放將有修改，聯邦失業津貼與州政府失業救濟金合計起來，大約將等同勞工原本工資的七成。

對於要不要繼續發放額外失業津貼，民主、共和兩黨議員的態度都是肯定的，歧見糾結則在金額多寡。富比世雜誌(Forbes)分析，由於納入州政府救濟金計算將讓問題複雜化，接下來較可能出現的結局是，兩黨經協商後推出金額統一的失業津貼，做為短期發放之用。

至於協調後的失業津貼金額，則可能在每周200元至600元之間，或者訂有金額隨時間逐漸縮減的但書。三名共和黨聯邦參議員便舉例說，8月份額外失業津貼為每周600元，到了9月降低為每周400元，10月後則只有每周300元。

參院從8月10日至9月7日之間將休會，因此下一波紓困法案若要排入議程，必須在8月7日之間投票通過。倘若休會之前未能過關，則要拖到9月中旬甚至9月底，法案才可能交付表決。

共和黨籍的參院多數黨領袖麥康諾認為持續發放每周600元的失業津貼，等於變相鼓勵不要上班，坐領補助。美聯社
共和黨籍的參院多數黨領袖麥康諾認為持續發放每周600元的失業津貼，等於變相鼓勵不要上班，坐領補助。美聯社

失業 共和黨 疫情 民主黨 白宮 疫情紓困

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