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紓困不再！全美多達1/3餐廳 恐熬不過今年

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合２日電
因為新冠疫情持續擴大嚴重，各州經濟無法重啟，消費停止，小企業如餐館業已經瀕於倒閉關頭。圖為限於疫情嚴重，禁止聚眾營業，加州一家餐館空無一人。 美聯社
因為新冠疫情持續擴大嚴重，各州經濟無法重啟，消費停止，小企業如餐館業已經瀕於倒閉關頭。圖為限於疫情嚴重，禁止聚眾營業，加州一家餐館空無一人。 美聯社

雖然川普政府紓困法裡的「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)試圖挽救餐飲市場，情況仍不樂觀；即使有些地區的疫情受到控制，餐廳卻被迫受制於防疫政策，例如用餐時社交安全距離、減少店內的用餐桌數，以及限制用餐時間等，使得營收大幅下降。如果再無好轉紓解，將再推大小餐館倒閉歇業，失業人數再增。

麻州一名餐飲業者佩博(John Pepper)雖然獲得政府貸款PPP，得以讓旗下八家餐廳中的四家重新營業，但餐廳的營收卻下滑70%，使佩博不得不再度關閉其中兩家，原本雇用的125名員工也縮減至50人，佩博說：「這一刻我已經看不到投資回本的可能性。」

據全球餐飲企業顧問公司Aaron Allen & Associates最新預測，全美今年有高達三分之一的餐飲業者被迫永久歇業；國內約66萬家餐飲企業當中，有23萬1000家業者在今年被迫關閉，這也是餐飲業20多年來首度發展面臨停滯，據其他經濟數據的統計，今年的餐飲業已經有數百萬人失業。

該報告也指出，國內超過8000家餐廳是直接受到員工染疫的影響而無法營運，這將對餐飲業造成徹底的改變，甚至對長期仰賴餐飲經濟的地區有巨大的影響。

國內幾乎每個人都有在餐飲業工作的背景，如今隨著確診案例逐漸升高，使得喬治亞州、德州和佛羅里達州的就業市場面臨困難。

因為新冠疫情持續擴大嚴重，各州經濟無法重啟，消費停止，小企業如餐館業已經瀕於倒閉關頭。圖為俄亥俄州哥倫布市一家餐館老闆與員工在上月底商討，如何維持經營。 美聯社
因為新冠疫情持續擴大嚴重，各州經濟無法重啟，消費停止，小企業如餐館業已經瀕於倒閉關頭。圖為俄亥俄州哥倫布市一家餐館老闆與員工在上月底商討，如何維持經營。 美聯社

研究消費者行為長達數十年的密西根州立大學(University of Michigan)經濟學家寇丁(Richard Curtin)說：「要使餐飲業恢復到疫情之前的景氣，可能需要好幾年的時間。」

根據行銷數據分析公司Zenreach的統計，民眾前往餐廳用餐的頻率若增加，確診人數就會跟著提升，但當確診案例上升到一定程度後，上餐館的人又會開始下降；Zenreach的執行長凱利(John Kelly)說，喬州、德州和佛州的民眾前往店內用餐的頻率，和一年前相比已經縮減一半。

雖然人們外出用餐的頻率和確診人數上升不一定有絕對關係，卻和民眾外出的意願，以及對餐廳外部環境的安全感息息相關，而當疫情開始升溫，消費者行為也就會跟著改變。

餐飲業 疫情 失業 薪資 川普 新冠肺炎 疫情紓困

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