FED官員：全美封城4-6周 能救經濟

明尼亞波利斯聯準會分行總裁卡斯哈里(Neel Kashkari)表示，若全美封城四至六周，經濟將重獲活力；他也表示，國會有能力負擔大筆紓困預算。

路透報導，今年全美第二季經濟遭受大蕭條以來最嚴重下滑，卡斯哈里接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)節目「面對全國」(Face the Nation)專訪，他認為只要妥善控制新冠肺炎疫情，經濟將能強勢反彈。

他說：「如果接下來一兩年病毒仍四處流竄，造成地方性封城，將會有更多企業破產，這不是不可能發生。屆時經濟的復甦將會更緩慢。」

卡斯哈里也表示，國會應大力祭出紓困方案；鑑於美國人足夠的存款，預算短缺不必仰賴向他國借款。「我們這些非常幸運保住工作的人，因為沒能去餐廳、看電影或度假、省了很多錢。」他更表示：「這代表全國上下有更多資源，來幫助失業民眾度過難關。」

早在5月，民主黨占多數的眾院通過3兆元的紓困法案，但在共和黨掌控的參院，許多人擔憂債築高台，上周提出1億元的紓困案，雙方皆不願意讓步。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)2日接受美國廣播公司(ABC)政論節目「本週」(This Week)訪問，表示川普總統願意支出應花費的預算，但預算赤字是考量因素之一。

他說：「勞工和經濟絕對需要我們的支持，但另一方面，我們得謹慎評估，不要將過多的債務留給下一代。」

然而卡斯哈里持不同看法，強調全美儲蓄率提升和低利環境，讓給予紓困金額更多彈性。他表示：「我一點都不擔心，國會應該在這時間點，援助民眾和經濟。如果經濟復甦，我們就能還清債務。」