紐時：小企業數億元紓困金 流向中國公司

據戰略諮詢機構「地平線公告」(Horizon Advisory)最近審核可公示貸款數據指出，3月間為紓解新冠疫情引發經濟危機而創設的「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)本意在拯救危急的美國小企業，其中數以百萬計的款項竟流向中國公司，「意外資敵」。

紐約時報2日報導，PPP計畫總數6660億元，旨在提供救命錢給新冠疫情下奄奄一息的小企業，但因立法時容許外國公司在美分公司也收到貸款，所以美國最大經濟對手的中方公司也收到偌大筆金錢。

據地平線公告統計，為數125家以上的中國事業體所有或有投資的公司，由PPP收到1億9200萬到4億1900萬元；其中至少32家中國公司收到的款項逾100萬元。

地平線公告兩位共同創辦人艾默莉‧德拉布魯葉(Emily de La Bruyre)及皮卡席奇(Nathan Picarsic)寫道，「就中方持有、有所投資及相關事業體，由PPP貸款計畫收到貸款的程度及本質，可以得知若沒有合宜的政策防護，會有支援到外國競爭者之虞，也就是中國。」

地平線公告的報告雖承認，中方有關公司收到PPP計畫的貸款，極有可能拯救到數量不明的美國本土工作機會，但也指出很多中國公司擁有管道，由公營或民營資本市場，取得其他種資金，而支撐其在美營運。財政部估計，PPP計畫整體而言，保住美國就業市場5000萬個工作機會。

紐時指出，中方公司由美國納稅人血汗取得資助，可以顯示美、中企業之間，留存深厚關係，即便近幾個月兩國關係惡化亦然。川普總統慣常把怒火向中國宣洩，指中國散播新冠病毒，導致一度繁榮的美國經濟搖搖欲墜。

新冠疫情已強化白宮鷹派的聲浪，呼籲既要懲罰中國，又得讓世上最大的兩經濟體脫鉤，指稱北京當局對美國國安造成威脅。川普政府近幾星期已因中國侵犯新疆地區人權而制裁中國官員，另禁止更多中國科技公司購買美國科技及組件。