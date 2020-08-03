來自中國14種神秘種子 當局呼籲勿栽種

近日全美至少22州收到來自中國的神秘種子包裹，當局表示目前已確認其中14種物種，包括水果、蔬菜、草本植物等；雖然看似無害，但當局仍呼籲民眾切勿栽種。

據聯邦農業部(U.S.Department of Agriculture)表示，這些被確認的物種種子有甘藍菜、扶桑花、薰衣草、薄荷、牽牛花、芥末、玫瑰、迷迭香和鼠尾草等。

自上個月各地居民開始收到來自中國的不明種子包裹後，各州政府陸續向民眾發出警告，但仍有民眾不小心栽種。

來自阿肯色州布什維爾市(Booneville)的克倫蕭(Doyle Crenshaw)指出，自己兩個月前在網路購物平台亞馬遜(Amazon)上購買百日菊的種子，但當他收到包裹時，裡面除了百日菊還有其他不明種子。

該包裹上標示「耳環」和「中國」等文字，而克倫蕭稱他從未看過這些種子，但他已經種植一些在自家院子，克倫蕭說：「他們長成很漂亮的植物，看起來像巨大的櫛瓜。」

賓州州立大學(Penn State University)植物科學研究專員戈弗(Art Gover)強調，雖然種植這些不明種子的危險性似乎不高，但任意栽種可能衍生其他問題，如長出有害植物或引來其他疾病。

麻州塞勒姆州立大學(Salem State University)生物學教授莉莎‧德利希歐(Lisa Delissio)表示，侵入性物種有可能取代當地的原生物種，對環境、農作物和人體健康都有負面影響。

康乃爾大學(Cornell University)自然物種資源學系的教授布萊西(Bernd Blossey)說：「這些種子裡可能夾雜不明物種的種子，我的建議是收到種子包裹應燒毀它，不要丟進垃圾桶。」

儘管如此，聯邦調查單位仍表示，部分證據指向這些包裹是被稱為「刷評騙局」(brushing scam)的網路詐騙，乃網路商家為賺取民眾的商品評價所設置。