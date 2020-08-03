抖音母公司傾向獨立分拆 不想賣微軟

消息人士透露，熱門影音平台抖音(TikTok)的母公司北京字節跳動科技有限公司(ByteDance Technology)，管理階層不太願意把美國營運賣給微軟公司(Ｍicrosoft)，較傾向於讓抖音的美國業務拆開，單獨運作。

川普總統已於周末表示，基於資安考量及隱私保護，擬禁止抖音在美國使用，讓備受青少年用戶喜愛的這項應用程式命運未卜。

「南華早報」2日報導，熟悉公司內部討論的消息人士指出，未來抖音在海外的運作，可能與字節跳動科技有限公司完全分開。

消息人士還指出，雖然媒體傳出微軟有意併購，但抖音創辦人張一鳴及股東都不願出售抖音的美國營運。

不管川普透過行政命令發布或動用緊急經濟權限制裁抖音，接下來勢必面對法律挑戰，抖音在美國的營業則肯定受到衝擊，例如從蘋果公司(Apple)或谷歌(Google)的應用程式商店裡被移除。

川普日前揚言要禁止抖音之後，抖音美國總經理范妮莎‧帕帕斯(Vanessa Pappas)便在影片中說道，抖音「並不打算離開」。她也說：「我們準備長期經營。」

知情人士分析，為了讓抖音能在美國持續運作，字節跳動科技有限公司董事會擬通過決議，讓抖音推出全新的海外版本。海外新版抖音將保持原名，但管理團隊將由另一組人馬負責，而且不再受字節跳動科技有限公司控制。

知情人士表示：「除張一鳴外，會議室裡幾乎所有與會者，都支持這套方案。當時在座人士的氣氛就好像創辦人將被迫離開，房子從此就留給我們了。但對張一鳴來說，其實已經別無選擇，如果不放手，抖音就沒有活路了。」