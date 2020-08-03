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抖音母公司傾向獨立分拆 不想賣微軟

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
熱門影音平台抖音(TikTok)的母公司北京字節跳動科技有限公司管理層較傾向於讓抖音的美國業務拆開，單獨運作。 路透
熱門影音平台抖音(TikTok)的母公司北京字節跳動科技有限公司管理層較傾向於讓抖音的美國業務拆開，單獨運作。 路透

消息人士透露，熱門影音平台抖音(TikTok)的母公司北京字節跳動科技有限公司(ByteDance Technology)，管理階層不太願意把美國營運賣給微軟公司(Ｍicrosoft)，較傾向於讓抖音的美國業務拆開，單獨運作。

川普總統已於周末表示，基於資安考量及隱私保護，擬禁止抖音在美國使用，讓備受青少年用戶喜愛的這項應用程式命運未卜。

「南華早報」2日報導，熟悉公司內部討論的消息人士指出，未來抖音在海外的運作，可能與字節跳動科技有限公司完全分開。

消息人士還指出，雖然媒體傳出微軟有意併購，但抖音創辦人張一鳴及股東都不願出售抖音的美國營運。

不管川普透過行政命令發布或動用緊急經濟權限制裁抖音，接下來勢必面對法律挑戰，抖音在美國的營業則肯定受到衝擊，例如從蘋果公司(Apple)或谷歌(Google)的應用程式商店裡被移除。

川普日前揚言要禁止抖音之後，抖音美國總經理范妮莎‧帕帕斯(Vanessa Pappas)便在影片中說道，抖音「並不打算離開」。她也說：「我們準備長期經營。」

知情人士分析，為了讓抖音能在美國持續運作，字節跳動科技有限公司董事會擬通過決議，讓抖音推出全新的海外版本。海外新版抖音將保持原名，但管理團隊將由另一組人馬負責，而且不再受字節跳動科技有限公司控制。

知情人士表示：「除張一鳴外，會議室裡幾乎所有與會者，都支持這套方案。當時在座人士的氣氛就好像創辦人將被迫離開，房子從此就留給我們了。但對張一鳴來說，其實已經別無選擇，如果不放手，抖音就沒有活路了。」

抖音 川普 北京 資安 TikTok

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