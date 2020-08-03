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禁抖音、微信？ 川普最快今天公布

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
川普總統最快可能於3日或4日針對社群媒體抖音潛藏的危害國家安全的風險，宣布採取行動。圖為一位穿著抖音T恤的男子在北京的蘋果店裡。 美聯社
川普總統最快可能於3日或4日針對社群媒體抖音潛藏的危害國家安全的風險，宣布採取行動。圖為一位穿著抖音T恤的男子在北京的蘋果店裡。 美聯社

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)2日表示，某些中國應用程式軟體公司把用戶資料直接傳給北京當局，對美國國家安全已構成潛在威脅，川普總統很快將採取行動。微軟公司(Microsoft)2日發表聲明指出，執行長納德拉(Satya Nadella)已與川普總統討論過，微軟承諾解決川普提出的資安問題，接下來微軟將持續磋商併購抖音事宜。

微軟在聲明中指出，已知會美國政府部門有關併購抖音(TikTok)美國業務的計畫。微軟表示，將在幾周內迅速採取行動，與抖音母公司字節跳動(ByteDance)進行討論且無論如何要在9月15日之前完成商討。

龐培歐2日接受福斯新聞網(Fox News)「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)新聞節目訪問時說，對於中國軟體公司的作為，川普已經說過「受夠了」，美國即將祭出解決手段，未來幾天川普就會針對與中共有關的某些軟體程式採取行動。龐培歐提及的中國應用程式，除抖音外，還有騰訊公司的微信

受到廣大美國青少年喜愛的影音分享社群平台抖音(TikTok)，母公司為北京字節跳動科技有限公司(ByteDance Technology)。過去幾個月來，美方官員多次警告，抖音對於用戶個人資料的處理，可能危害美國國家安全。

另一方面福斯新聞商業網(FOX Business)則指出，先前傳出有意併購抖音的微軟公司，已派出高層主管趕赴白宮，協同抖音主管聯合向川普政府官員遊說，希望擋下川普對抖音發布全面禁止在美國使用的命令。

報導指出，知情人士透露，川普最快將於3日或4日針對抖音潛藏危害國家安全風險，做出最新宣布。根據統計，目前抖音約擁有8000萬名美國用戶。

據報導，川普政府從2019年起，就對抖音展開評估，調查抖音公司內部狀況，並了解抖音是否將用戶個資分享給中國政府。

福斯新聞商業網報導，大約一個月前，字節跳動科技有限公司與微軟展開磋商，討論抖音美國營運接受併購事宜。消息人士透露，雖然微軟對於併購案尚未做出最後決定，但最後就算獲得白宮點頭同意，微軟到了最後一刻還是可能決定抽手。

抖音方面也傳出，除微軟外，還有其他美國企業也對於併購頗有興趣。

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