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擬正式提名川普為候選人 共和黨月底全代會破天荒拒媒體

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合2日電
白宮幕僚長梅杜斯2日澄清，重申11月3日大選投票日不會改變。圖為梅杜斯在白宮簡報上回答媒體提問。 美聯社
白宮幕僚長梅杜斯2日澄清，重申11月3日大選投票日不會改變。圖為梅杜斯在白宮簡報上回答媒體提問。 美聯社

共和黨消息人士透露，月底在北卡羅來納州夏洛特舉行、擬正式提名川普總統為2020年總統候選人的「共和黨全國代表大會」(RNC)，將史無前例地不開放媒體入場，但投票過程將會線上直播；此外，對於川普曾提及考慮延後大選，且擔憂通訊投票的說法，白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)2日表示，大選將如期在11月3日舉行。

川普上月底表示考慮延後總統大選，遭國會兩黨議員反對；他隨後改口說不想延期，但仍擔心數百萬張通訊選票可能導致選舉舞弊。

梅杜斯2日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問說：「我們將於11月3日舉行大選，總統會勝選的。」

在RNC方面，共和黨官員說，不讓媒體見證提名川普的投票過程，在現代美國政治史上堪稱史無前例，但必須遵照北州州長要求維持社交距離的避疫規則。

「考量北卡州的健康規定和限制，我們計畫夏洛特21日到24日的活動不對媒體開放」；RNC發言人1日表示，「我們樂意讓你們知道相關規定的改變，但將根據州與地方政府的規定限制與會人數」。

新冠肺炎疫情改變了RNC的諸多計畫，活動地點也一再改變，預料還會有更多變數。

川普上月底宣布，取消佛羅里達州傑克森維爾(Jacksonville)的全代會活動。

RNC的正式流程包括投票正式提名川普為2020年共和黨總統候選人，這會在夏洛特舉行，但參加人數大幅縮水；官員透露，投票過程將直播。

RNC官員說，川普不會在場面盛大的夏洛特會場發表演說；若川普前往夏洛特，可能只會私下感謝投票代表。

另外由於會場空間限制的緣故，並非所有代表都會親自參加；336名代表將會透過會議記錄投票，每六名代表負責一項會議項目。

白宮記者協會主席、美聯社(AP)記者米勒(Zeke Miller)1日推文寫道，大會活動不對媒體開放是「欠缺考慮的決定」，呼籲共和黨「重新考慮」，「主要政黨提名總統候選人，是攸關美國人民的事」。

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